Società di Monaco dona mascherine alla Croce Verde Intemelia per la protezione di dipendenti e volontari

La società 'Progenesis Sarl Monaco Medical Company' ha donato, lunedì scorso alla Croce Verde Intemelia, un importante numero di mascherine per la protezione individuale, che da subito sarà utilizzato dagli operatori sanitari negli interventi quotidiani.

Superato il periodo emergenziale Covid-19, i dispositivi di protezione individuale permangono obbligatori per garantire la sicurezza dei pazienti e dei sanitari stessi. Il Direttivo e il personale hanno ringraziato l'azienda per la donazione e Simone, istruttore della Croce Verde, per l'impegno dimostrato.