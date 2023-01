Sanremo: al Floriseum corso base per apicoltori dal 16 febbraio al 15 aprile

Al Floriseum – Museo del Fiore, a Villa Ormond di Sanremo, dal 16 febbraio al 15 aprile 2023 si terrà un corso di base per apicoltori principianti. Si tratta di un'attività organizzata da ApiLiguria, sezione di Imperia.



"L'affluenza degli iscritti ai corsi annuali è in continua crescita. - affermano i promotori del corso - Questo è un dato che ci conforta in quanto è sinonimo di un generale interesse per questo piccolo ma importantissimo insetto che è fondamentale per la produzione di più del 60% di tutto quello che mangiamo".

"Gli apicoltori e le associazioni che da sempre si battono contro i veleni in agricoltura trovano confortante questo nuova linea di pensiero soprattutto perchè proveniente dai giovani. Non c'è comunque un limite di età per conoscere questo fantastico mondo, basta tanta umiltà e voglia di imparare dalle api. - aggiungono - L'associazione inoltre è un luogo dove ritrovarsi, scambiare esperienze ed idee in un ambiente sano e con persone disponibili".



Il corso si articola in 7 lezioni teoriche e in 2 lezioni pratiche nell’apiario didattico dell'associazione ed è rivolto principalmente a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle api. Durante le lezioni sarà distribuito materiale didattico. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza e per chi lo richiede assistenza tecnica (solo ai partecipanti che avranno presenziato ad almeno il 80% delle ore di lezione).