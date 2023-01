Da Ospedaletti a Vanity Fair: intervistata la giovane Miriam Colombo "Il mio sarà un futuro da medico"

E’ arrivata anche sulle pagine nazionali di ‘Vanity Fair’, la storia di Miriam Colombo, bellissima 21enne di Ospedaletti che, dalla nascita, è costretta a convivere con la fibrosi cistica.

Per Miriam, che è iscritta al secondo anno di Medicina all’Università di Genova, un continuo andirivieni tra casa e ospedale per una patologia che accumula secrezioni in tutto il corpo, soprattutto nell’intestino e nei polmoni. Con il sorriso sulle labbra, che l’ha sempre contraddistinta in questi anni di lotta alla sua malattia e con la volontà di parlarne e farne parlare, Miriam si è concessa alle domande del periodico nazionale di costume.

“Ricordo le terapie in reparto con tenerezza – ha detto Miriam ai giornalisti di Vanity Fair - come un momento di coccola da parte dei miei genitori. La malattia mi ha tolto tanto, a cominciare dalla spensieratezza e dalla leggerezza con cui affrontare la quotidianità”.

Miriam ha spiegato come debba dedicare 5 ore al giorno alle terapie ma ha sempre cercato di vivere come una normale giovane della sua età: 8 aerosol al giorno, 30 minuti alla volta di fisioterapia respiratoria, 40 pastiglie e 3 punture di insulina quotidiane. Ha frequentato il Liceo, dalla terza in poi, sfruttando le lezioni via web e ora, risponde sempre al periodico nazionale: “Frequento il secondo anno di Medicina e il mio sogno è restituire tanto quanto mi è stato dato”.

Per la malattia di Miriam, che quest’anno è stata anche testimonial per ‘Telethon’, sono stati usati due correttori e un potenziatore, visto che la giovane di Ospedaletti ha dato risposte importanti ed è anche entrata nel trial di ricerca.

Per Miriam, che come abbiamo sempre evidenziato, ha affrontato e sta affrontando la sua malattia con il sorriso e la grinta di una leonessa, sognando un futuro concreto, come ha dichiarato a Vanity Fair: “Dopo un passato incerto ora il futuro è concreto,libero dalla malattia, dalla tosse, dai dolori fisici, dalla paura. Ho ricominciato a nuotare e rido senza tossire”. Nei prossimi anni Miriam (“Nella mia nuova vita”) sarà una dottoressa “Per dare al mondo della medicina quanto potrò, visto che gli devo la vita”.