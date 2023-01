Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 10 a domenica 15 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 10 GENNAIO



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



20.45. Per la rassegna della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ‘40 giorni per la Vita’ (2ª edizione), incontro dal titolo ‘Aborto: la rivoluzione americana’ tenuto da Andrea Galli, giornalista di ‘Avvenire’. Villa Giovanna d’Arco, via Pisacane 2 (più info)

IMPERIA



11.00. Nel 46° anniversario della morte del prof. Nino Lamboglia, tradizionale cerimonia di omaggio presso la Sua tomba nel cimitero di Porto Maurizio. Intervengono il parroco della Basilica Concattedrale di S. Maurizio Mons. Lucio Fabbris e il dottor Carlo Amoretti, Socio della Sezione di Imperia dell’ IISL.

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

18.30. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo,’Viaggio a Vienna’ con Sibylle Duchesne (violino), Mitchell Huang (violino), Thomas Bouzy (viola), Caroline Roeland (violoncello), Raphaëlle Truchot-Barraya (flauto), Slava Guerchovitch (pianoforte), Véronique Audard (clarinetto). In programma: Mahler, Strauss, Korngold. Auditorium Rainier III (più info)

20.00. ‘Non bisognava dirlo’: spettacolo teatrale di Salomé Lelouch, diretto da Salomé Lelouch e Ludivine de Chastenet, con Pierre Arditi, Évelyne Bouix e la partecipazione di Pascal Arnaud. Théâtre Princesse Grace (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 11 GENNAIO



SANREMO



15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

ENTROTERRA

BADALUCCO



20.00. L’alta cucina svedese incontra quella italiana per una serata ricca di sapori e suggestioni con un menù di 8 portate. In cucina: Matteo D’Elia (patron Umami), Mathias Dahlgren (Bib gourmand 2022, ex 2 Stelle Michelin, unico vincitore Svedese del Bocuse D’Or), Stefan Annomarc, Joakim Gustafsson, Staffan Naess, Jonas Hedenqvist. Evento a cura di Olio Roi. Ristorante Umami, in Via Ugo Secondo Partigiano 1, a Badalucco (90 euro, bevande e coperto inclusi), info e prenotazioni +39 331 338 6005

FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Non bisognava dirlo’: spettacolo teatrale di Salomé Lelouch, diretto da Salomé Lelouch e Ludivine de Chastenet, con Pierre Arditi, Évelyne Bouix e la partecipazione di Pascal Arnaud. Théâtre Princesse Grace (più info)





GIOVEDI’ 12 GENNAIO



SANREMO



15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

FRANCIA

MONACO



18.00. Nell’ambito della stagione 2023 degli eventi curati dall’OdP-TRIF (Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italiana e Francese), conferenza di Giancarlo Castello (Botanico, Entomologo, Naturalista ad ampio spettro). Presenta Giancarlo Pignatta Vice, Presidente di Italia Nostra del Ponente Ligure. Auditorium dell’Agorà, Maison Diocésaine, rue Bellevue 18

20.30. ‘Zebre’ di Paul Mirabel: il giovane umorista, rivelato al Montreux Comedy Festival nel 2020, presenta il suo primo stand-up rivelando le assurdità del quotidiano. Grimaldi Forum Monaco (più info)



VENERDI’ 13 GENNAIO



SANREMO

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Mitteleuropa’: concerto dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Riccardo Minasi con Corrado Orlando (clarinetto), Luigi Tedone (fagotto). In programma musiche di Beethoven, Strauss, Widmann, Mozart. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

VENTIMIGLIA



21.00. Concerto Jazz a cura dell’ensemble formato da Riggi, Cerruti, Magioncalda e con Ellade Bandini (15 euro). Teatro Comunale, via Aprosio 24, info 0184 235263

BORDIGHERA



15.30. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Francesca Sensini presenta ‘Pascoli maledetto’ + intrattenimento musicale a cura di Luca Schiappacasse, chitarrista acustico e membro dei Ponente Folk Legacy. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

20.00. Concerto di beneficienza dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo a sostegno di ‘Soupe de Nuit Monaco’. Philippe Bender, direttore, François-René Duchable, pianoforte, André Peyregne, presentazione. In programma: Bizet, Grieg, Liszt. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

20.30. Canzoni francesi e barocche (adattamento di Jacques Butaye) a cura dell’Ensemble Baroque de Nice. Église St-Martin-St-Augustin (più info)



SABATO 14 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. ‘L’Armadio della Zia’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro del Corvo (bambini fino ai 10 anni ingresso gratuito, ragazzi dagli 11 ai 17 anni 5 euro, adulti 10 euro, ultra 65enni 8 euro). Teatro Comunale, via Aprosio 24, info 0184 235263

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, ingresso libero

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)



DOMENICA 15 GENNAIO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (ultimo giorno)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



21.00. ‘Le verdi colline dell'Africa’ con Sabina Guzzanti, affiancata da Giorgio Tirabassi: irriverente sperimentazione teatrale che gioca con lo spettatore, personale tributo della Guzzanti allo scrittore austriaco Peter Handke (20 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0184 544633 (IAT)



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘A Teatro per Merenda con mamma e papà’, ‘Sogno di un astronauta’: spettacolo di e con Agostino Retrò (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell'Albero, info 347 7302028

DIANO MARINA



9.30. Le 5 miglia della Befana: corsa benefica non competitiva aperta a tutti a sostegno dell'Associazione Il cuore di Martina Onlus. Partenza da piazza del Comune, info e prenotazioni 348 2103204 (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate