Sanremo: due anni di stop per il Covid ma anche nel 2023 non ci sarà il 'Cimento Invernale' matuziano

Dopo due anni di stop a causa della pandemia i ‘temerari’ del primo bagno dell’anno di Sanremo speravano di poter partecipare finalmente al ‘Cimento invernale’ che, storicamente, si svolgeva prima ai bagni ‘Thaiti’ e l’ultimo ai ‘Nettuno’.

Ha sempre accolto una grande folla di aspiranti al tuffo ed anche di curiosi che hanno ammirato i temerari e che hanno goduto spesso di un clima invidiabile. Le ultime due edizioni, nel 2019 e nel 2020, avevano portato circa 200 partecipanti, oltre a una grande presenza di turisti, per vedere da vicino chi si tuffava nel primo giorno dell’anno. Sono 47, lo ricordiamo, le edizioni organizzate finora e, senza pandemia, quest’anno si sarebbe raggiunta la cinquantesima.

Quest’anno l’organizzazione della Canottieri Sanremo ha deciso di non proporre il cimento, visto che in molti hanno storto un po’ il naso dopo gli anni di Covid. La direzione dell’associazione matuziana ha così di deciso di annullare l’appuntamento, senza però dimenticarlo completamente. Potrebbe infatti svolgersi il prossimo anno.

Nel frattempo la Canottieri ha deciso di organizzare, sempre nel primo giorno dell’anno, una manifestazione diversa. Intorno alle 10.30, infatti, gli appassionati ‘remieri’ usciranno con le imbarcazioni per un breve giro in mare, dove i più temerari potranno anche buttarsi in acqua per il bagno fuori stagione. Poi il rientro alla base con cotechino e lenticchie per tutti e il classico brindisi augurale.

Nella nostra provincia sono due, al momento, i cimenti invece confermati: alle 10 scenderanno in acqua alle ‘Calandre’ di Ventimiglia mentre, alle 11, sarà la volta di Bordighera con il 1° appuntamento al San Marco Beach. Chi vorrà buttarsi in mare in compagnia, quindi, potrà farlo.