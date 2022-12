San Lorenzo al Mare: domenica prossima, concerto spettacolo ‘Io, Giacomo Puccini innamorato dell’amore’

Domenica 1 Gennaio alle ore 17 presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare andrà in scena ‘Io, Giacomo Puccini innamorato dell’amore’. Un concerto spettacolo che ripercorre la vita del compositore lucchese amato in tutto il mondo per le sue melodie d’amore.

Sarà un viaggio senza soluzione di continuità tra musica e parole un viaggio che attraversa la sua vita e le meravigliose musiche che ha regalato alle sue amate donne dell’opera lirica.

Franco La Sacra sarà Giacomo Puccini, il soprano Angelica Cirillo accompagnata al pianoforte dal M° Piera Raineri sarà di volta in volta Mimì, Tosca, Liù, Butterfly, Lauretta…..

Un pomeriggio all’insegna dell’Amore per augurarlo a tutto il pubblico presente in sala!