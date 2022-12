Il concerto delle feste dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: valzer e polke della famiglia Strauss

Per lasciare l’anno che si chiude e abbracciare il nuovo che si apre, servono melodie leggere, sfarzose ed eleganti. Non c’è nulla di meglio di un valzer (dal tedesco walzen, “girare”), il “ballo dell’abbraccio ardente di felicità” (erede del folklore tirolese, poi diventato simbolo di distinzione e di eleganza per l’alta società) per abbandonare i pensieri ed entrare leggeri nell’anno che sta per iniziare.

Dai valzer alle polke, il “concerto delle feste” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, propone un programma musicale allegro e trascinante, composto quasi totalmente da musiche scritte da Johann Strauss figlio. La produzione musicale di Johann Strauss è sterminata: compose 200 valzer, 140 polke, 50 marce, 18 operette, un'opera e un balletto. Strauss è noto soprattutto come "re del valzer", la sua più famosa composizione è "An der schönen blauen Donau" (Sul bel Danubio blu). La melodia rimanda ad atmosfere fiabesche che probabilmente esistevano solo nelle sale da ballo della Vienna ottocentesca.

“Ci auguriamo che sia proprio l’energia festosa e spensierata della Vienna imperiale che le composizioni della famiglia Strauss sanno evocare, ad accompagnare il nostro pubblico nel nuovo anno” (M° Giancarlo De Lorenzo).

I due concerti si terranno:

● stasera ore 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia.

Biglietti alla cassa del teatro o sul sito

● domenica 1° gennaio ore 17 presso la Sala Privata del Casinò di Sanremo. Biglietti alla cassa del Teatro del Casinò o sul sito