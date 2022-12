A Imperia è tutto pronto per Capodanno, Vassallo "Ci auguriamo che nel 2023 prosegua lo spirito di ripresa e ripartenza"

Tutto pronto a Imperia per salutare l’arrivo del nuovo anno. L'appuntamento per domani sera, 31 dicembre, è nell’isola pedonale di Via Cascione con una serata all’insegna del blues e funky, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il CIV di Porto Maurizio.

A partire dalle ore 22.30, sulla balconata del Teatro Cavour, la band imperiese “Blues and Sugar” proporrà un omaggio a Zucchero “Sugar” Fornaciari con i suoi grandi successi. Al termine sarà invece la volta del Dj Set, che vedrà alternarsi alla consolle Enzo Testini “Dj Tex" e i giovani ragazzi di The Klub.

“Saluteremo tutti insieme il 2022 che sta per concludersi, che è stato un anno di ripartenza anche per gli eventi e la musica dal vivo, e daremo il benvenuto al 2023, nel quale ci auguriamo possa proseguire questo spirito di ripresa. Ringrazio tutti gli artisti e i tecnici coinvolti nell’organizzazione e il CIV per essere stato al nostro fianco nell’allestimento della serata” - commenta l’assessore Simone Vassallo.



È di queste ore anche l'ordinanza firmata dal sindaco Claudio Scajola per la sicurezza durante la festa di domani sera. In particolare il primo cittadino ha vietato la consumazione di bevande in contenitori di vetro o metallo così come l'introduzione nell'area di via Cascione di spray al peperoncino.