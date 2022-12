'100 punti per la Prevenzione': in tante da tutta la provincia ieri a Sanremo per srotolare la sciarpa (Foto)

In tante, provenienti da tutta la provincia si sono date appuntamento ieri, in corso Imperatrice a Sanremo, per essere presenti allo srotolamento della lunga sciarpa rosa LILT 2022 '100 punti per la Prevenzione'.

Tutto ha avuto inizio in ottobre quando, in occasione della Campagna Nastro Rosa della LILT, una Volontaria, desiderando coinvolgere quante più persone possibile, aveva avuto l'idea di legare con un simbolico filo rosa tutte le donne perché effettuassero controlli al seno. Grande è stata la partecipazione a sferruzzare i 100 punti richiesti, e presso la sede LILT di Via Duca degli Abruzzi 14 sono stati consegnati tantissimi pezzi di sciarpa realizzati nelle 'nuances' rosa, ciascuno di tonalità e lunghezza diversa.

Sono partite in poche, ma da subito il gruppo dei '100 punti' è diventato numeroso tanto da realizzare 207 metri di sciarpa, in cui si amalgamano quasi cento differenti tonalità di rosa, un grande successo. Il Presidente dell'Associazione, Claudio Battaglia: "Non potevamo chiudere questo anno del centenario della LILT in modo migliore, con grande partecipazione di tutti, ecco l'esempio di come da piccole idee nascano grandi risultati, sono certo che il filo della prevenzione continuerà ad allungarsi aiutando a diffondere la missione che ogni giorno LILT persegue".

"Grazie alle Volontarie LILT - termina - che hanno partecipato lavorando ai ferri e si sono rese poi disponibili per unire tutte le parti che sono state consegnate, un grande lavoro di squadra. Grazie a tutte coloro che hanno preso parte alla creazione della sciarpa, donando il loro tempo e la loro attenzione a una tematica così importante quale quella della Prevenzione, su cui la LILT da sempre pone il proprio impegno".