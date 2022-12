Molini di Triora: grande festa ieri in paese per i 100 anni di Adele 'Aide' Re, gli omaggi del Comune

Grande festa per Molini di Triora, dove ieri Adele Re (vedova De Felice) ha compiuto i suoi ‘primi’ cento anni. Nata a Molini il 16 dicembre 1922 Adele, conosciuta da tutti come ‘Aide’, ha festeggiato questo importante traguardo attorniata dai figli.

Grazie all’interessamento di un gruppo di amici di Molini è stata festeggiata anche dall’Amministrazione comunale che, tramite il presidente del Consiglio Gianluca Ozenda ha recapitato un omaggio floreale e la pergamena di auguri a nome dell’amministrazione e in particolare del Sindaco Manuela Sasso. E’ stata consegnata anche una copia del libro edito nel 2003 sui cento anni del Comune.

Per Aide è stata una grande emozione vedere in copertina del libro anche la foto del Municipio vecchio di Molini, quello che i nazisti fecero saltare in aria il 4 luglio del 1944 e ha ricordato che in quegli anni della seconda guerra mondiale lei era impiegata del Comune, per tanto quello era il luogo dei suoi primi impegni lavorativi, quindi è da considerare anche la decana degli impiegati comunali non solo del Comune di Molini di Triora ma un po’ di tutta la vallata.

Lucidissima e gioviale (spesso si dimentica il bastone e gira per casa senza bisogno di aiuto) durante l’incontro ha ricordato aneddoti della sua vita, offrendo all’ospite un buon pezzo di torta e brindando a questo importante compleanno e dando appuntamento a Molini per la stagione estiva.