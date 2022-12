Imperia: sabato prossimo a Cristo Re il concerto per gli auguri del coro Mongioje alla cittadinanza

Sabato prossimo alle 21, alla chiesa di Cristo Re in via Trento a Imperia, il Coro Mongioje organizza il consueto appuntamento per porgere gli auguri in musica alla cittadinanza, insieme al coro 'Troubar Clair' di Vallecrosia.

“E’ per noi una sorta di ritorno alle origini - sottolineano dal coro - perchè fu proprio nell’attiguo oratorio, messo a disposizione da Don Luigi Morelati, che, quasi sessant’anni fa, cominciammo a riunirci per studiare le prime armonizzazioni. Oggi ci torniamo con piacere per il nostro concerto di Natale in compagnia del 'Troubar Clair' per augurare a tutti un felice Natale".

"Ringraziamo Don Gianpiero Serrato - terminano - nostro attuale anfitrione, per la sua disponibilità nell’ospitarci e per aver messo a disposizione del pubblico il campo adiacente alla Chiesa per parcheggiare, data anche la situazione non ottimale originata dai lavori per la costruzione della nuova pista ciclabile".