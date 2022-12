Santo Stefano al Mare: lunedì prossimo cena degustazione organizzata dall'Onav provinciale

L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino della provincia di Imperia organizza una cena degustazione lunedì prossimo dalle 20.30 al ristorante ‘La Baia Azzurra’ di Santo Stefano al Mare dal tema ‘Bollicine a confronto, Champagne, Franciacorta, Liguria’.

Andrea Briano, maestro assaggiatore, guiderà alla degustazione di sei etichette metodo classico. Per la Liguria ci saranno due eccellenze delle bollicine a base Pigato, forse il vitigno più vocato a questa declinazione, La Basura di Durin da Ortovero, Savona ed una perla della provincia di Imperia, Vis Amoris.

Il contributo di partecipazione è di 35 euro per i soci e 40 euro non soci, prenotazione obbligatoria al numero 3395288094. A fine gennaio prossimo prenderà il via il nuovo corso per aspiranti assaggiatori di vino, per informazioni ed iscrizioni sul sito Onav.it.