Sanremo: ecco la nuova Jeep Avenger, il Suv di città anche elettrico presentato da 'Grandi Auto' (Foto e Video)

Presentazione in grande stile ieri alla ‘Grandi Auto’ di corso Marconi a Sanremo per la nuova Jeep Avenger, il Suv da città che unisce senso di libertà durante la guida, funzionalità e una straordinaria e inedita esperienza di connettività.

Una vettura così presentata dal ‘patron’ Maurizio Zoccarato: “E’ una Jeep di 4 metri, un’auto ideale per la Liguria, una macchina multifunzione per giovani, mamme e famiglie. Un’auto davvero moderna che, elettrica può arrivare a 400 km di autonomia. Il riscontro nella prima giornata a Sanremo è stato incredibile e c’è mercato per l’elettrico e per tutto. Importante il rapporto qualità-prezzo, mentre il cliente è diventato più esigente grazie alla grande scelta. Quando spende il cliente oggi pensa a tenere la macchina più di due o tre anni”.

Interni eleganti e tanto spazio per affrontare la vita di tutti i giorni o un weekend fuori città per uno spazio intelligente e ben organizzato per ogni tua esigenza. Avenger è un segmento ‘B’, ma è anche la prima Jeep® 100% elettrica con prestazioni e il divertimento tradizionali. Esiste anche il motore a benzina ma quello elettrico arriva a 30 km di autonomia con soli 3 minuti di ricarica.

Da ‘Grandi Auto’ si possono trovare, oltre alla vendita e al noleggio, anche la possibilità di fare i collaudi e le officine con tutti i marchi Stellantis. “E’ un ‘hub’ in cui realizziamo tutto – ha terminato Maurizio Zoccarato – ed ora attendiamo i nuovi prodotto ma anche l’apertura nella città di Asti, che ci permetterà un’espansione verso Nord molto importante per noi”.

Avenger ha sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, che permettono di offrire la guida autonoma di livello 2. A bordo due display da 10 pollici con il sistema infotainment.