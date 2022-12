Diano Marina: a gennaio riparte al Politeama Dianese la stagione del teatro 2023

Quattro spettacoli, per celebrare grandi personaggi del passato ma sempre attuali, per ridere, per emozionarsi e per ricordare com’eravamo, con un pizzico di nostalgia. Riparte ‘La Stagione del Teatro’ edizione 2023 che, come da tradizione, si svolge al Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri di Diano Marina (Via Cairoli 35), con l’organizzazione della società Dianorama e la direzione artistica di Clara Costanzo.

Si comincia lunedì 16 gennaio alle 21 e si va avanti sino a lunedì 6 marzo, sempre alle 21, con una proposta variegata e accuratamente messa a punto.

Inizio di stagione con quella che è stata definita la “Rockstar della Fisica”: sul palcoscenico di Diano Marina, ecco Gabriella Greison con il suo spettacolo “Einstein Forever - La storia del più grande scienziato di tutti i tempi”, un monologo in cui si ripercorre la vita del grande Albert Einstein. A lui, icona pop, ancora oggi vengono inviate migliaia di lettere, ogni giorno e da tutte le regioni del mondo, con curiosità di ogni genere. Einstein l’incantatore di folle, il visionario, il curioso, il sognatore: “Einstein Forever” è una dichiarazione d’amore nei confronti di chi ci ha insegnato a sognare e ci permette di restare bambini per sempre (lunedì 16 gennaio, ore 21).

Ecco poi, a febbraio, uno spettacolo tutto da scoprire, con la coppia di attori formata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, per la regia di Raffaele Latagliata: in scena “… Fino alle stelle!”, una pièce che ha per protagonista Tonino, un cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, che convince Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite, ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero stivale alla ricerca di fama e gloria. Sarà un viaggio lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende. Una commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante, dal sapore tipicamente nostrano (martedì 7 febbraio, ore 21).

Terzo appuntamento con la nuova proposta di Clara Costanzo, in scena con i musicisti Francesca Rapetti (flauto e percussioni) e Roberto Izzo (violino e tastiera) in “A nanna dopo Carosello”: il 3 febbraio del 1957, alle ore 20,50, con una sigla dalla musichetta assai orecchiabile, davanti agli occhi esterrefatti degli ancor pochi spettatori del dopocena italiano, si presenta uno spettacolo nuovo e inatteso: dieci minuti di pubblicità. Nasce così la più duratura, nota e seguita delle trasmissioni televisive di tutti i tempi. In “A nanna dopo Carosello”, ecco un allegro amarcord tra personaggi, canzoncine e slogan, al cui ricordo segue immancabilmente un sorriso anche in quelli che di quell’epoca hanno solo sentito i racconti (giovedì 23 febbraio, ore 21).

Quarto e ultimo spettacolo è “La scomparsa delle lucciole - Pier Paolo Pasolini”, di e con Lorenzo Degl’Innocenti. Dopo oltre quarant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, lo spettacolo ripercorre la sua storia, negli episodi meno conosciuti ma più significativi. Tra letture, brani recitati del suo teatro, video e canzoni, ecco la vita di uno straordinario poeta che ha raccontato ieri l’Italia di oggi, con dolore, lucidità e precisione. Nella sua frenetica ricerca di linguaggi sempre nuovi, Pasolini scrive canzoni, collaborando con Modugno ed Endrigo, scrive e dirige film straordinari, fa amicizia con gli intellettuali dell’epoca e con la gente di borgata, viaggia in compagnia di Alberto Moravia e Dacia Maraini; e poi l’impegno politico, i romanzi, gli amori impossibili, immaginati, rubati (lunedì 6 marzo, ore 21).

“Dopo le difficoltà vissute negli ultimi tre anni, si riparte con ‘La Stagione del Teatro’, giunta alla sua venticinquesima edizione - afferma Antonio Languasco della società Dianorama - Abbiamo allestito un cartellone di quattro spettacoli esclusivamente con le nostre risorse. Considerata la situazione di crisi post Covid e il caro bollette, abbiamo deciso di ridurre il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti. L’obiettivo è riportare spettatori e spettatrici in sala, in quanto solo con la presenza numerosa del nostro pubblico sarà possibile continuare a fare teatro a Diano Marina”.

“Con la gioia e l’entusiasmo di sempre - commenta il direttore artistico Clara Costanzo - ho scelto gli spettacoli della stagione per regalare al pubblico condivisione di emozioni e cultura. Spero di trovare la sala gremita e festosa perché il teatro possa continuare a vivere”.

I prezzi dei biglietti e abbonamenti

Abbonamento a quattro spettacoli a posto fisso

Primi posti euro 64

Secondi posti euro 52

Galleria euro 46

Ridotto galleria euro 34

Biglietti per i singoli spettacoli in cartellone

Primi posti euro 20

Secondi posti euro 16

Galleria euro 14

Ridotto galleria euro 10