Numerosi ingressi di nuovi Soci al Rotary Club Sanremo Hanbury

Molto attiva l’attività di ‘reclutamento’ al Rotary Club Sanremo Hanbury.



"Il giorno 25 ottobre, nella sede Hotel Villa Sylva Sanremo - spiegano dal Rotary -, sono stati cooptati 3 qualificate persone del nostro territorio:

· Enio Marino imprenditore edile

· Mario Tarducci, promotore finanziario

· Marco Cambiaso imprenditore

Il geom. Enio Marino, proposto dai soci Barbara Amerio e Giampaolo Marinelli, è un affermato imprenditore Edile, titolare di una impresa di costruzioni che vanta un’attività pluridecennale con cui ha svolto innumerevoli attività nel settore, sia pubblico che privato, passando da edifici sanitari a religiosi, molte amministrazioni comunali ma anche provinciali, arrivando fino al Genovesato ma anche nella vicina Francia.

Ha rivestito il ruolo di Presidente Provinciale dell’ANCE e Vice Presidente di ANCE Liguria oltre che rappresentante regionale in seno al Consiglio Nazionale. E’ stato Presidente di Scuola edile di Imperia, C.P.T. Imperia e Cassa Edile di Imperia.

E’ stato rappresentante della categoria in Confindustria Imperia nel Consiglio Direttivo dal 2011 al 2017 e dal 2018 è Vice Presidente eletto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale. Ma fin dal 1985 è stato attivo nei giovani Industriali provinciali.

Il Rag. Mario Tarducci, proposto dal socio Paolo Oggero, è uno stimato professionista, consulente finanziario in Azimut.

Dopo una esperienza per una società di leasing, dal 1981 al 1983 ha iniziato nel 1984 come consulente finanziario in Fideuram fino a Gennaio 1992.

Avviato un rapporto in Finanza & Futuro, gruppo Deutsche Bank fino a novembre 2017.

E’ attualmente consulente finanziario in Azimut.

Il Dr. Marco Cambiaso, presentato dal socio Massimo Rossano, affermato professionista titolare di laboratorio odontotecnico. Ha svolto in passato attività amministrativa in Enti pubblici della Provincia di Imperia quale Presidente della Se.Com.S.p.A società a intero capitale pubblico che si occupava del collettamento e della depurazione delle acque dei Comuni nella Provincia di Imperia. E’ stato titolare di Laboratorio Odontotecnico, Presidente, e consigliere di Amministrazione, della Federgioco dal 2012 al 2014, Consigliere di Amministrazione della Casinò di Sanremo Spa, con delega al marketing e alla produzione ottenendo ottimi risultati.

E’ socio fondatore e Amministratore Unico dell'azienda Easyimplantology srl dal 2015 ad oggi: azienda che opera nel campo odontoiatrico.

E’ socio fondatore della società Centrotticaospedaletti Sas, di recente costituzione 2022, società che opera nel campo dell'ottica.

Il giorno 6 dicembre, sempre nella nostra sede Hotel Villa Sylva Sanremo, è stata cooptata una validissima e qualificata persona, la Dr.ssa Desirèe Negri, che va ad aumentare la ‘quota rosa’ del Club.

Attualmente si occupa di gestioni immobiliari. E’ laureata in ‘Lingue e letterature straniere’, parla quindi correntemente quattro lingue: sarà sicuramente un valido aiuto nell’espletazioni delle relazioni internazionali del Club. Ha già familiarità col Rotary essendo stata iscritta all’epoca dell’università al Rotaract ‘Milano Castello’ ed in quanto sorella di un socio del Rotary Lugano nel Canton Ticino che recentemente ha ricoperto la carica di Presidente.

L'ammissione delle donne nel Rotary avvenuta nel 1989 rimane un momento importantissimo della storia del Rotary International. Le donne partecipano attivamente al Rotary, si mettono al servizio delle loro comunità in numero sempre maggiore e ricoprono posizioni di leadership nel Rotary: l’attuale Presidente Internazionale è per la prima volta una donna.

Il nostro club si è aperto alle donne, primo nella provincia di Imperia, nel 2008 con la partecipazione dell’arch. M. Carmen Lanteri. ‘Siamo convinti che il nostro raggio di azione è più grande quando più persone si uniscono a noi.’

Tutte queste 4 ‘new entry’ hanno requisiti di ‘buona volontà’ e di ‘buona reputazione’, presupposti fondamentali per l’inserimento in un Club Service. Se a questo si aggiungono doti di carattere spigliato, disponibili ed aperto, va da sé che il Club ne giova e tantissimo.

Ma di certo TUTTI, saranno ottimi rotariani al servizio del Club e della comunità.

Questi inserimenti nella compagine associativa del Club Rotary Hanbury, porta l’effettivo del club a 49 soci, ma - riferiscono dal Club Rotary Sanremo Hanbury - entro la fine dell’anno 2022, ci sarà ancora un ingresso molto qualificato, che porterà l’effettivo del Club a 50 soci".