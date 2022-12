Contro gli sprechi alimentari, l'appello della San Vincenzo de' Paoli di Imperia ai supermercati

L'associazione società di San Vincenzo de' Paoli di Imperia che dal 1852 ad oggi con continuità viene in soccorso delle persone e delle famiglie indigenti del nostro territorio si appella ai responsabili delle aziende e attività commerciali del settore alimentare della zona affinché si possa evitare lo spreco di prodotti commestibili ancora consumabili ma che per vari motivi non possano più essere commercializzati come per esempio i prodotti prossimi alla scadenza oppure in esubero.



"In città sono 3, oltre quello di Pieve di Teco, i punti di distribuzione già presenti - si spiega nel comunicato - e molto attivi della San Vincenzo dove vengono donati pacchi alimentari, frutta e verdura alle famiglie e le persone assistite in difficoltà.

I confratelli e le consorelle dell'associazione Società di San Vincenzo de' Paoli di Imperia si impegneranno ad andare a ritirare col proprio furgoncino presso le aziende e le attività commerciali che lo vorranno i loro buoni prodotti assicurandosi poi che attraverso la distribuzione che avverrà presso le 4 sedi di conferenza di Imperia ed entroterra giungano sulle tavole delle molte persone in difficoltà economica da loro assistiti. Per prendere contatto con l'associazione Società di San Vincenzo de' Paoli consiglio centrale di Imperia telefonare al 347 75 97 986 Solaini Massimo oppure inviare una mail a imperia@sanvincenzoitalia.it. Grazie di cuore a nome di tutte le persone che beneficeranno dei prodotti donati".