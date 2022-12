Badalucco: nel 2022 tante nascite, Orengo "Un boom, bisogna pensare alle famiglie e migliorare i servizi"

Nel 2022 la popolazione di Badalucco registra 10 nuovi nati e altri ne potrebbero arrivare a breve. Potrebbe sembrare un numero piccolo ma in un paesino si tratta di cifre importanti.

Il dato si pone in controtendenza rispetto al calo demografico che colpisce tutta Italia con una eco più marcata nell'entroterra dove si lotta contro lo spopolamento. "Per noi è un boom che non si vedeva da tanti anni - commenta Matteo Orengo, sindaco di Badalucco - Una notizia lieta che dà speranza e ci ha portato a pensare di organizzare un kit di benvenuto per questi nuovi 10 cittadini e le loro famiglie".

"Il paese ne avrà beneficio, a partire dalle scuole. Oltre a questo stiamo cercando di capire quali servizi fornire a tutte le neo mamme. E' un dato che ci deve far riflettere ed è forse l'unico aspetto positivo di questi anni legati all'emergenza Covid. - aggiunge Orengo - Dobbiamo puntare su una politica che guardi alle famiglie e alla crescita demografica".

Badalucco può contare su tanti giovani e sono molte anche le persone che si avvicinano a questo paese per trovare una vita più tranquilla. "In questi anni ci siamo resi conto di come i nostri ragazzi rimangano legati al paese. - afferma il primo cittadino - Alcuni restano altri tornano ed è importante per la crescita della comunità, senza dimenticare poi l'impegno ad esempio nel portare avanti le tradizioni e far crescere l'economia locale. Abbiamo un profondo attaccamento alle nostre radici. È vero anche l'altro aspetto, c'è anche da dire che siamo premiati da una geomorfologia fortunata: siamo molto vicini alla costa e in questi anni abbiamo visto che molte persone hanno scelto Badalucco per vivere per poi andare ogni giorno a lavorare sulla costa".

Il vero scoglio sono i servizi. Badalucco sconta un gap importante rispetto alle cittadine della costa. "Le lacune ci sono è innegabile soprattutto sul trasporto pubblico - replica Orengo che poi aggiunge - Penso che la valle dovrebbe dimostrare coraggio e lungimiranza. Qualche tempo fa avevo lanciato l'idea di un trasporto alternativo, non basato soltanto sulle corriere di RT dove registriamo ragazzi lasciati a terra per corse saltate senza alcun preavviso. Servirebbero più corse e un servizio nettamente migliore. L'impegno di tutti i comuni della valle potrebbe garantire un trasporto aggiuntivo che integri quello che oggi manca".