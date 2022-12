Sanremo: sabato 17 dicembre tornano gli scacchi, primo torneo 'semi lampo' al museo civico

Il maestro FIDE Paolo Formento, insieme all’istruttore Ferdinando Mongelli, organizza per sabato 17 dicembre un torneo di scacchi che farà tornare il nobil gioco a Sanremo. Si tratta del primo torneo ‘semi lampo’ della città dei fiori, per riprendere il percorso che si era interrotto, unendo però la potenza degli scacchi con la bellezza dei monumenti della nostra città.

Il torneo si svolgerà al museo Civico di Palazzo Nota, nella sala consiliare del ‘600. La manifestazione inizierà alle 9 con i migliori scacchisti della Liguria che si sfideranno in 8 partite. Ad oggi, dei 43 iscritti al torneo, ci sono ben 21 giovani scacchisti con età tra 7 anni e 14 anni. “Questo fa ben sperare – dicono gli organizzatori - che la provincia di Imperia possa ricominciare a fornire forti giocatori per le nazionali. Il circolo degli scacchi di Sanremo, grazie aiuto del circolo di Imperia, vuole riprendere a riscrivere la storia degli scacchi con la città. Ed il motto della sala consiliare ‘Fortitudo in Adversis’ (nella avversità la forza) è diventato anche il motto di questo torneo”.

“Vogliamo ringraziare l’Istituto di Via Volta con i suoi giovani talentuosi nonché alla scuola di Bordighera che sta facendo crescere giovani pronti per le più ardue sfide. Un grazie anche all’amministrazione comunale, al museo civico, al Circolo degli scacchi di Imperia e a tutti i volontari che si stanno prodigando affinché questo torneo riesca nel miglior modo possibile”.

Nel 1930 è stato giocato a Sanremo uno dei più importanti (se non il più importante) torneo scacchistico della storia degli scacchi. Partite entrate nelle enciclopedia internazionale degli scacchi. Dal 16 gennaio al 4 febbraio 1930, sedici maestri di scacchi provenienti dall'Europa e dalle Americhe, tra cui il campione del mondo, si riunirono a Sanremo, in Italia, per giocare al primo torneo internazionale del famoso casinò. I partecipanti al round robin erano Alexander Alekhine, Aron Nimzowitsch, Efim Bogoljubov, Akiba Rubinstein, Rudolph Spielmann, Savielly Tartakower, Geza Maroczy, Milan Vidmar, Edgar Colle, Hans Kmoch, Frederick D. Yates, Karl Ahues, Roberto Grau, Mario Monticelli, Massimiliano Romi e Jose Joaquin Araiza-Munoz.

Alekhine ha dominato l'intero campo con un incredibile punteggio di 14/15, segnando 3 punti e mezzo meglio del secondo classificato Nimzowitsch e vincendo il primo premio di 10.000 lire. Quelle partite hanno fatto la storia. A Sanremo è stato inventato il ‘famoso’ cannone di Alekhine che è il sogno di ogni scacchista.