I grandi concerti e le iniziative speciali di dicembre dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Villa Nobel (Foto)

Applausi senza fine mercoledì sera per “I concerti di Mozart per fiati” nella nuova sala serra La Fenice di Villa Nobel con la l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, i quattro superbi solisti dell’Orchestra Santa Cecilia di Roma e il M° Francesco Di Rosa, direttore e oboe solista.

Tra il pubblico tanti rappresentanti e membri di importanti realtà del territorio - Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Sanremo Host, Arma e Taggia, Rotary Club Sanremo, Fidapa Sanremo, Panathlon Club Imperia-Sanremo, Soroptimist International Club di Sanremo - che, insieme alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, stanno sostenendo attraverso i primi tre concerti di dicembre la raccolta fondi a favore del “Progetto Centro Aggregazione Giovanile Diffuso” dell’Associazione Effetto Farfalla.

Prossimo imperdibile appuntamento questo pomeriggio alle 17 a Villa Nobel per “Da mozart a Mercandante' con Mario Carbotta, direttore d’orchestra e flauto solista. Per il programma completo e per l’acquisto dei biglietti QUI.

Villa Nobel ospiterà anche la due giorni di musica dedicata all’iniziativa speciale ”Orchestra InCanto 2022”, al quale il direttore artistico della Fondazione Giancarlo De Lorenzo lavora da tempo: “Abbiamo proposto agli istituti scolastici di Sanremo di creare alcuni cori con i bambini di quarta e quinta elementare che il 14 dicembre si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per un concerto di Natale che si preannuncia memorabile. Da Jingle Bells Rock a Girotondo intorno al Mondo, da Do Re Mi a Que Sera. Per l’occasione abbiamo chiamato alla direzione dell’orchestra e dei cori il M° Massimo Merone. Abbiamo previsto anche due diverse sessioni di prove aperte a Villa Nobel il 13 dicembre alle quali potranno assistere le scuole. Un modo per avvicinare i più piccoli alla musica e all’ascolto, capacità fondamentale per suonare e cantare insieme”.

Al concerto del 14 dicembre aperto al pubblico e alle prove aperte per le scuole del 13 dicembre, sarà presente il corner dedicato alla Fondazione Telethon che si occupa da più di 30 anni di ricerca sulle malattie genetiche rare e che tra l’11 e il 18 dicembre sarà impegnata nell’ormai classica Maratona televisiva trasmessa dalle reti RAI.

Al corner Telethon allestito a Villa Nobel sarà possibile trovare i Cuori di Cioccolato e molti altri prodotti solidali che potranno divenire buone idee regalo per Natale.