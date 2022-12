Imperia: i ringraziamenti della 'Brigata Girasole' agli studenti dei Licei Amoretti e Aristico

La ‘Brigata Girasole’, attiva da anni sul territorio di Imperia per la distribuzione alimentare alle famiglie in difficoltà, ha chiesto e ottenuto quest’anno collaborazione e aiuto dal Liceo Amoretti e Artistico di Imperia e Sanremo, che si è impegnato in una raccolta alimentare scolastica.

La Brigata ringrazia la scuola e gli studenti: “Da aprile 2020 che la Brigata Girasole distribuisce pacchi alimentari a più di 120 famiglie sul territorio imperiese. Gli episodi di solidarietà, generosità e mutuo aiuto che la città ha dimostrato in questi anni non si contano, ma quanto successo oggi (mercoledì 7/12) ci riempie davvero di speranza per un mondo e un futuro diversi e migliori”.

“Vogliamo ringraziare il Liceo Amoretti e Artistico di Imperia e Sanremo, i cui studenti, docenti e personale Ata, si sono impegnati in una raccolta alimentare che ha coinvolto tutti gli istituti, garantendo, con le loro donazioni, viveri a sufficienza per confezionare ricchi pacchi solidali in vista della distribuzione pre-natalizia. Siamo persuasi che la lotta alla povertà, alla disuguaglianza e al razzismo passino anche attraverso gesti come questo”.

“Le studentesse e gli studenti del Liceo – termina la ‘Brigata’ - che hanno scelto di agire in prima persona e di organizzarsi con tanta generosità, hanno dimostrato di essere tutt'altro che indifferenti o sordi alle richieste di aiuto e collaborazione che le associazioni della Brigata hanno loro rivolto. E hanno dato a tutti noi, in questo modo, un'importante lezione di educazione civica”.