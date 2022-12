Ventimiglia: le aperture dei musei statali per la festa dell'Immacolata per i giorni successivi

I musei statali in Liguria saranno aperti anche giovedì 8 dicembre per la festività dell’Immacolata e nei giorni successivi. Di seguito l’elenco delle aperture e le modalità di visita in provincia di di Imperia.

Museo Preistorico nazionale dei Balzi Rossi e zona archeologica, Ventimiglia

giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 dicembre | 8.30 - 19.30

Apertura straordinaria della Grotta di Florestano 9.30 - 16.00 (visitabile con Grotta del Caviglione)

Visite guidate al Museo e alle grotte ore 9.00 - 10.30 - 12.00 - 13.00

Ingresso con biglietto del museo intero 4 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni.

Per informazioni 0184 38113

Area archeologica di Nervia, Ventimiglia

giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 dicembre | 9.30 - 14.30

Ingresso con biglietto del museo intero 3 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito minori 18 anni.

Per informazioni 0184 252320