Diano Marina: due serate speciali con la Zucca di Piozzo e il Porro di Cervere

Due straordinarie eccellenze agricole della Granda saranno prossimamente protagoniste a Diano Marina di altrettante serate a tema, presso il ristorante Mi e Ti, nel pieno centro cittadino. Il primo appuntamento, dedicato alla Zucca di Piozzo, è per venerdì 9 dicembre; sette giorni più tardi, venerdì 16, sarà la volta del Porro di Cervere. Zucca e porro che a Piozzo e Cervere sono diventati il cardine dell’economia, prodotti di altissima qualità, che da anni vengono celebrati con appuntamenti fieristici in grado di richiamare migliaia di visitatori e crescente interesse. A Piozzo, nell’ultima edizione della Fiera Regionale della Zucca (si svolge dal 1994, in concomitanza con la prima domenica di ottobre), state esposte oltre seicento diverse varietà, coltivate in loco da semi provenienti da tutto il molto. Tanto che anni di ricerca hanno da qualche tempo portato alla registrazione presso il Ministero della “Zucca Piozzo” (rotonda e schiacciata, dal peso tra i 500 e 800 grammi, buccia sottile e polpa arancione intenso), prelibato prodotto culinario che viene utilizzato soprattutto per la preparazione del risotto. A Cervere, dove un ecosistema unico dà vita ad un “frutto” della terra davvero speciale, si è invece appena conclusa la 43a edizione della Fiera del Porro, durata ben 15 giorni (12-27 novembre), con sold out per tutte le rinomate serate gastronomiche.

Alle serate di Diano Marina parteciperanno anche i rappresentanti delle locali organizzazioni (Pro Loco di Piozzo, Comune di Piozzo, Consorzio del Porro e Comune di Cervere), i quali non mancheranno di fornire caratteristiche, ricette e curiosità. Per un “viaggio” alla scoperta di prodotti e piatti top.

Da notare che, per la serata di venerdì 9, ben cinque saranno le varietà utilizzate: Hokkaido, Delica, Iron Cup, Mantovana e, ovviamente, la Zucca Piozzo.

Si rimane in provincia di Cuneo anche per i vini in abbinamento alle varie portate, quelli della cantina Diego Pressenda “La Torricella” di Monforte d’Alba. Il costo di ciascuna cena, incluse le bevande, è di 40 euro. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (tel. 0183.882178).

Questi sono i menù studiati per l’occasione dallo chef Simone Rossi grazie anche ai preziosi consigli dei produttori.

Venerdì 9 dicembre – La Zucca di Piozzo

Gateau di patate, zucca Hokkaido e Delica e taleggio

Risotto mantecato alla zucca Piozzo con salsiccia di Bra

Crudité di gamberi d’Oneglia all'arancia su crema di zucca Iron Cup

Zucca Mantovana dolce con Namelaka al cioccolato fondente

Venerdì 16 dicembre – Il Porro di Cervere

Tartare di Fassona Pastis’d Cesca (funghi, porri e acciughe)

Tagliatelle di farro con pesto di cavolo toscano e porri

Spiedino di calamari e gamberi con cous cous e vellutata di porri

Sbriciolata pasticciata all’amarena (pasta frolla sbriciolata con crema di limone e amarena)