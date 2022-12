Sanremo: assessori e consiglieri lasciano il PD, la direzione rinnova la fiducia a Caridi "Dagli altri polemiche pretestuose"

"La loro scelta è incompatibile con la permanenza nel Partito democratico da cui hanno deciso di uscire, così come previsto dallo statuto ed ancor prima dal rispetto del mandato elettorale ottenuto. - commentano dalla segreteria cittadina del PD - Spiace che la decisione sia stata assunta senza essere preceduta da alcuna comunicazione agli organismi del PD da cui peraltro erano stati- a suo tempo- indicati a svolgere quei ruoli".

La direzione ha confermato anche la validità del percorso intrapreso in questi mesi dalla nuova segreteria comunale guidata da Caridi e stigmatizzato le polemiche "...pretestuose messe in atto per giustificare una iniziativa politica altrimenti non giustificabile e sicuramente di corto respiro. - commentano i Dem di Sanremo - Tali polemiche finiscono col dare una rappresentazione distorta del partito, delle persone e del lavoro col quale il nuovo gruppo dirigente sta affrontando le proprie responsabilità, esponendo il comune impegno a critiche strumentali, che rischiano di disorientare l’opinione pubblica, colpendo ingiustamente tutti e tutto. Il rinnovamento avviato in questi mesi è concreto e significativo e tiene conto della complessità degli incarichi, delle pratiche, del merito e delle competenze".