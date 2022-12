CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 5 dicembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 17.00 - 21.00 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza - "In seguito alla morte di Re T'Challa, il Wakanda è in lutto. Tuttavia per la Regina Ramonda e la Principessa Shuri non hanno tempo per affrontare il loro dolore poiché la nazione è in allerta contro possibili invasori…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Don Hall (II), Qui Nguyen - con le voci di Marco Bocci, Francesco Pannofino – Animazione - "La famiglia Clade si dedica da sempre all’esplorazione del mondo e, attualmente, gestisce una fattoria. Un giorno, alla loro porta si presenta la presidente di Avalonia, Callisto Mal, che chiederà loro aiuto. Infatti, una pianta che Searcher Clade aveva scoperto anni prima, ovvero il pando, è in grave pericolo. Esso ha rappresentato una rivoluzione per la popolazione di Avalonia, tanto da cambiare radicalmente l’esistenza di tutti loro. Così, ai Clade non rimarrà altro che mettersi in viaggio verso una nuova avventura. Per salvare Avalonia, però, dovranno superare alcune incomprensioni, che svaniranno nel momento nel quale scopriranno una terra misteriosa popolata da creature fantastiche…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- RIUNIONE DI FAMIGLIA – ore 16.45 - 19.20 - 21.15 - di Philippe de Chauveron - con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau - Commedia - "I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno ‘in famiglia’ che si preannuncia movimentato!…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE WOMAN KING – ore 16.20 - 18.50 - 21.20 - di Gina Prince-Bythewood - con Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega – Drammatico/Azione/Storico - "Africa occidentale, XIX secolo. Le guerriere Agojie sono deputate alla protezione del Regno di Dahomey: la loro abilità è straordinaria, il loro istinto di sopravvivenza assolutamente incredibile. Quando gli invasori europei decideranno di far proprie quelle terre, troveranno l’eccezionale resistenza delle Agojie ad attenderli. Il generale Nanisca viene incaricata di addestrare le nuove combattenti per prepararle a scendere in battaglia contro un nemico che vuole distruggere la loro terra e tutto ciò che hanno creato. Avrà così inizio una guerra che vedrà prevalere soltanto una parte, e le Agojie sono certe sarà la loro…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ONE PIECE FILM - RED – ore 16.45 - 21.20 - di Goro Taniguchi – Animazione - "La ciurma di Cappello di Paglia, insieme ai pirati dei Sette Mari, sta per partire verso un’isola misteriosa, lì dove si esibirà la celebre cantante Uta. È la prima volta che l’artista si mostrerà al pubblico: nessuno, infatti, l’ha mai vista in volto e la sua identità è sempre rimasta segreta. Il luogo scelto è l’isola di Elegia: tra gli ammiratori di Uta, vi sono anche diversi pirati e degli esponenti della Marina. A quel punto si aggiungeranno i masnadieri di Cappello di Paglia, diretti da Luffy. Pronti ad ammirare l’attesa esibizione, tutti non potranno però immaginare che la voce angelica di Uta celi un segreto che potrebbe stravolgere il mondo. Così, con un colpo di scena dietro l’altro, avranno avvio degli eventi assolutamente inattesi e incredibili…”

Voto della critica: ***

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 19.10 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FOREVER YOUNG – ore 16.30 - 19.00 - di Valeria Bruni Tedeschi - con Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau - Drammatico - "Francia, anni Ottanta. Stella, Etienne e Adèle sono tre ragazzi ventenni, alla ricerca di qualcosa di allettante nella loro esistenza. Decideranno, un giorno, di seguire l’attrazione che provano per la recitazione. Così, si iscriveranno alla rinomata scuola fondata da Patrice Chéreau e Pierre Romans, che tiene i propri corsi al Théâtre des Amandiers di Nantere. Qui, i tre amici si sentiranno liberi di potersi esprimere come mai era accaduto in precedenza. Ammessi tutti alla scuola, dovranno confrontarsi con la difficile arte dell’essere attori, che il loro insegnante cercherà di fargli profondamente apprezzare, pur ricordandogli che anche recitare richiede dei sacrifici. Tra passioni, amori, drammi e grandi cambiamenti, Stella, Etienne e Adèle dovranno fare i conti con una nuova realtà…”

Voto della critica: ***

- VIOLENT NIGHT - UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – ore 21.15 - di Tommy Wirkola - con David Harbour, Beverly D'Angelo, John Leguizamo, Cam Gigandet, Alex Hassell - Thriller - "Una squadra di mercenari fa irruzione tra le residenze di famiglie molto benestanti, riunite per festeggiare il Natale. L’obiettivo dei criminali è mettere le mani nel caveau dei loro patrimoni, che arrivano alla cifra di 300 milioni di dollari. Dopo aver preso in ostaggio tutti i presenti, i mercenari cercheranno di concludere in breve tempo ma, proprio nello stesso momento, arriverà giù dal camino Babbo Natale, pronto a consegnare i regali. Quest’ultimo non immaginerà di trovare i criminali di fronte a lui, e che questi lo aggrediranno: a questo punto la reazione di Babbo Natale sarà estremamente determinata e violenta, e non lascerà possibilità di fuga a nessuno, ben prima che arrivino i rinforzi…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- GLI ORSI NON ESISTONO (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Jafar Panahi - con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei, Reza Heydari - Drammatico - "Due storie d'amore parallele in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- THE WOMAN KING – ore 20.30 - di Gina Prince-Bythewood - con Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega – Drammatico/Azione/Storico - "Africa occidentale, XIX secolo. Le guerriere Agojie sono deputate alla protezione del Regno di Dahomey: la loro abilità è straordinaria, il loro istinto di sopravvivenza assolutamente incredibile. Quando gli invasori europei decideranno di far proprie quelle terre, troveranno l’eccezionale resistenza delle Agojie ad attenderli. Il generale Nanisca viene incaricata di addestrare le nuove combattenti per prepararle a scendere in battaglia contro un nemico che vuole distruggere la loro terra e tutto ciò che hanno creato. Avrà così inizio una guerra che vedrà prevalere soltanto una parte, e le Agojie sono certe sarà la loro…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ONE PIECE FILM - RED – ore 20.45 - di Goro Taniguchi – Animazione - "La ciurma di Cappello di Paglia, insieme ai pirati dei Sette Mari, sta per partire verso un’isola misteriosa, lì dove si esibirà la celebre cantante Uta. È la prima volta che l’artista si mostrerà al pubblico: nessuno, infatti, l’ha mai vista in volto e la sua identità è sempre rimasta segreta. Il luogo scelto è l’isola di Elegia: tra gli ammiratori di Uta, vi sono anche diversi pirati e degli esponenti della Marina. A quel punto si aggiungeranno i masnadieri di Cappello di Paglia, diretti da Luffy. Pronti ad ammirare l’attesa esibizione, tutti non potranno però immaginare che la voce angelica di Uta celi un segreto che potrebbe stravolgere il mondo. Così, con un colpo di scena dietro l’altro, avranno avvio degli eventi assolutamente inattesi e incredibili…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- RIUNIONE DI FAMIGLIA – ore 20.45 - di Philippe de Chauveron - con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau - Commedia - "I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno ‘in famiglia’ che si preannuncia movimentato!…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it