Calcio giovanile: la pioggia non rovina la giornata di sport e amicizia tra ASD Badalucco e Ceriana

La pioggia non ha rovinato la prima partitella dei pulcini dell’Asd Badalucco. I bimbi hanno giocato in casa, all’interno della palestra di Regione Premartin, contro i pari età di Ceriana.



Come accade sempre a questi livelli non sono stati resi noti i punteggi. "È stata una bella festa di partecipazione, tifo, incoraggiamento di allenatori e genitori. Poi tutti amici, in allegria, davanti alle ottime frittelle calde di Vitò. Con i quattro gradi di oggi a Badalucco ci volevano proprio" - commentano dalla ASD Badalucco.