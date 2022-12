Sanremo: tutto pronto per la prima serata del 'Cantainverno 2022', moltissime le iscrizioni al concorso

Boom di adesioni al ‘Cantainverno 2022’. Piu di 50 provini iniziali per la rassegna canora al Mamely Risto-Pub di via Gioberti a Sanremo, dove tutto è pronto per accogliere i cantanti per la prima selezione che si svolgerà domenica prossima dalle 20.

Le selezioni porteranno 10 cantanti direttamente alla finale di lunedì 26 dicembre, dopo il lavoro svolto dall'associazione ‘Viva Armea’, organizzatice dell'evento che ha selezionato 30 cantanti per la prima serata.

C'è ancora la possibilità di iscriversi, al Bahama Star di Valle Armea, per le serate di domenica 11 e 18 Dicembre mandando un messaggio al numero 3807098908.

Previste categorie distinte. negli under si esibiranno: Federico Veggian, Paolo Martini, Cristiano Pilone, Tommaso Crisafulli, Aurora Giudici, Veronica Epifanio, Louise Di Luca, Florens Paravati, Erika Randi, Luca Fareri, Giuly Dickens, Phoebe Zirano, Giorgio Talema e Beatrice Anfossi. Mentre nella categoria over: Emilia Latella, Barbara Vitale, Maria Nardozza, Marisa D'Aloisio, Ferruccio Barricalla, Maurizio Grazioli, Julien Simonpieri, Luca Rolando, Paolo Pippione, Mario Papa, Luciana Modesti, Mauro Gian Marino, Liria del Lario, Valeska Cotza, Roberto Fottia, Guido Mari e Maurizio Chiovitto.

Mattatori della serata Agostino Orsino e Alex Penna in qualità di direttore artistico e presidente dell'associazione organizzatrice. Quest'anno è stata selezionata una grande giuria di qualità, composta dal maestro Ferdinando Mongelli, dal maestro Gianluca Boetti, Christian G. e Ramon Bruno. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta radio fm e streaming su Radio Intemelia, con la speaker Donatella Durando.

Nel corso della finale è prevista anche una sfilata di hair style con modelle, organizzata e coordinata dal parrucchiere Luca Rolando di Taggia.