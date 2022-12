Sanremo: un'altra panchina rossa per dire 'No' alla violenza sulle donne inaugurata sul porto vecchio (Foto)

A Sanremo in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, Franco Lupi socio di tre punti vendita Conad a Sanremo, in collaborazione con il Comune Sanremo e il Centro Antiviolenza Provinciale ISV, si è fatto promotore del progetto “Panchine Rosse” per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere.

L’iniziativa è stata lanciata da Conad Nord Ovest nel novembre 2021 ed ha raggiunto lo straordinario risultato di 315 panchine rosse donate e installate nelle regioni di competenza. La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

A Sanremo la panchina è stata installata oggi presso il piazzale a fianco al Conad City Permare al Porto Vecchio. Il progetto ha coinvolto il Comune di Sanremo e il Centro Antiviolenza Provinciale ISV. Presenti alla cerimonia di inaugurazione: il Vice Sindaco Costanza Pireri, la dott.ssa Orsi del Centro Antiviolenza, il Comandante Capitaneria di Porto, la Presidente della Croce Rossa locale. Sulla panchina rossa è stata applicata anche la targa riportante il numero nazionale antiviolenza 1522 e i contatti del centro antiviolenza provinciale comprensivo di QR code per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad Nord Ovest e dei Soci, da sempre sensibili alle tematiche sociali e vicini alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà, come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all'eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione verso le nuove generazioni.

“Con l’installazione di questa nuova panchina rossa vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione – dichiara Franco Lupi, Socio di Conad Nord Ovest di Sanremo – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno al fianco del Comune di Sanremo e il Centro Antiviolenza Provinciale ISV, che con il loro operato supportano le donne in difficoltà. Un progetto concreto a testimonianza dell’impegno del gruppo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la Comunità, promuovendo l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili”.

Interviene la vice Sindaco di Sanremo Costanza Pireri “Colgo l’occasione per ringraziare la Famiglia Lupi e Conad Nord Ovest per la sensibilità nell’affrontare questo tema delicato ed attuale. La nostra Amministrazione ha sempre affrontato con priorità e sensibilità i temi sociali mettendo in campo tutte le risorse affinchè si arrivasse a progetti concreti di supporto alla persona. Ringrazio il Centro Antiviolenza ISV per l’instancabile impegno e per farsi promotore di lodevoli iniziative su tutto il territorio".