Pallacanestro: bella vittoria in trasferta per i dianesi del Blu Ponente a Ovada in promozione

Red Basket Ovada-Blue Ponente Basket 54-83 (12-22, 22-19, 12-23, 8-19)

Red Basket: Prugno R. 23, Forte J. 12, Bosic (cap.) 7, Otria A. 4, Bulgarelli D. 2, Gatti A. 2, Monighini F. 2, Robbiano P. 2, Delfino A., Gallo F., Pisani A., Robbiano P.

Blue Ponente: Lo Piccolo A. 33, Petroncari A. 19, Boretti J. 10, Garibbo T. 10, Genovese A. 5, Pirosu M. 4, Degl'Innocenti A. 2, Andreini (cap.) L., Appendino L., Vessella S. - All.: Archimede E.

Seconda vittoria per i dianesi di Blue Ponente Basket nel girone A del campionato di promozione ligure. Dopo il referto rosa della scorsa settimana in casa, i dianesi bissano in trasferta sul campo di Ovada.

Inizio brutto per entrambe le squadre con parecchi errori al tiro e in fase di costruzione del gioco. Gli ospiti riescono ad allungare alla fine del primo quarto e all'inizio del secondo per poi subire una rimonta da parte dei Red con ben 6 triple segnate di cui una allo scadere dei primi 20 minuti. Al rientro in campo i Dianesi con una difesa più attenta imbrigliano il gioco dei padroni di casa e dopo aver allungato a metà del terzo quarto chiudono la partita in controllo.