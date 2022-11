Imperia: il Lions Club La Torre impegnati con il 'Progetto Kairos' dedicato alle scuole

Il Lions Club Imperia La Torre torna nel mondo della scuola con il “Progetto Kairos”, un service che mira a favorire un processo di maturazione nei giovani. L’incontro è avvenuto presso la scuola Nazario Sauro di Imperia con la consegna dei materiali inerenti il progetto Kairos, alla presenza del Presidente del Lions Club Imperia La Torre, Fabio Garibbo, dell’Officer Distrettuale del progetto, Sergio Florio e delle docenti delle classi terze e quinte dei tre istituti di Via Gibelli, di via Sant’Agata e di Corso Dante.



Il progetto, che interesserà 5 classi terze e cinque classi quinte della scuola primaria, per un totale di 201 alunni, si sviluppa con due tematiche diverse, prodrome tra di loro e che lavorano sul tema della diversità. "In particolare si tratta di: “Alla ricerca di Abilian” Un percorso divertente, avventuroso e affascinante, nel quale un simpatico Panda vaga alla ricerca di un luogo fantastico – il luogo del cuore – che riuscirà a raggiungere solo grazie all’aiuto e alla reciproca collaborazione con altri animali che, con la loro specifica diversità aiuteranno il Panda a trovare Abilian. La storia del piccolo Panda è un pretesto per affrontare il tema della diversità e le attività proposte alla fine di ogni capitolo servono a condurre i bambini a compiere delle riflessioni su questo argomento" . spiegano i Lions.

"Con "Alla scoperta dell'alveare", invece, l’obiettivo si focalizza nel fare accettare e vivere la diversità all’interno del gruppo di appartenenza (nel nostro caso la classe, che diventa un alveare quando la confrontiamo con il mondo delle api). Per ottenere il massimo dall’alveare/classe occorrerà quindi raggiungere obiettivi importanti, quali collaborazione, rispetto, accettazione, fiducia, responsabilità tra tutti. Questo progetto prosegue pertanto il percorso di conoscenza e sperimentazione della diversità. e intende contribuire a: sviluppare nei ragazzi un atteggiamento cooperativo e solidale; migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe – famiglia; maturare un maggiore senso civico; conoscere il mondo delle api e la sua ricchezza; imparare ad andare oltre le apparenze" - concludono.