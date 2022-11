Scomparsa di Hebe Pastor: il cordoglio e il ricordo di Rifondazione Comunista e 'Italia-Cuba'

Rifondazione Comunista (Federazione Provinciale di Imperia) e l’associazione di amicizia Italia Cuba di Imperia e Ceriale hanno ricordato Hebe Pastor, storica Madre di Plaza de mayo, recentemente scomparsa.

“8 febbraio 1977 calle 24, esquina 56, in La Plata, Argentina, Jorge Omar Bonafini Pastor vien ‘succhiato’ dalla sua casa, malmenato torturato annullato ucciso fatto scomparire. Come lui sua sorella, la sua compagna e altre 30.000 persone in una manciata di interminabili anni, soprattutto giovani e giovanissimi. Presi torturati e gettati in mare nei ‘voli della morte’, asserviti come schiavi dalle sette al servizio dei militari, le donne fatte partorire e poi uccise, i loro figli venduti ai gerarchi. Non orrori di guerra, in cui tutto è prevedibile ed immaginabile, ma orrori di pace, una pace terrificante, per citare Fabrizio De André, di un governo militare che per piacere ai suoi padroni nord Americani stermina i suoi figli”.

“La madre di Jorge, Hebe Bonafini Pastor di origini italiane, estremo ponente Ligure, non si dà pace e con centinaia e centinaia di altre Donne, Madri, Nonne lo grida al mondo tutti i giovedì, da allora, in Plaza de Mayo, Buenos Aires. Perché il mondo prima di tutto sappia, e poi non dimentichi. Ieri Hebe ci ha lasciato a 94 anni intensamente e coraggiosamente vissuti in difesa di tutti i figli di tutte la madri del mondo. I Giusti la piangono, gli altri tirano un sospiro e la cancellano”.