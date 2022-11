Bordighera, il punto di primo intervento garantirà solo i codici di gravità minore

Il Punto di Primo Intervento a Bordighera, in merito al servizio del 118, garantirà d’ora in poi esclusivamente i codici di gravità minore, oltre a smistare i pazienti che hanno patologie più gravi, che giungono al punto di primo intervento con mezzo proprio, al pronto soccorso di Sanremo o di Imperia, secondo le necessità, con ambulanza dedicata. Lo annuncia l’Asl1 Imperiese.

“L'azienda ha ritenuto contestualizzare l'organizzazione del Punto di Primo Intervento con i protocolli che regolamentano lo stesso sull'ambito nazionale” - precisa l'Asl1 - “E’ bene evidenziare, onde evitare sensazionalismi e per rassicurare l'utenza, che i casi di emergenza previsti da protocolli specifici verranno presi in carico come quelle situazioni che dovessero necessitare di trasporto immediato tramite elisoccorso al Centro Hub di riferimento della piazzola di Bordighera”.

“Ricordiamo che il Punto di Primo Intervento nella città delle palme è dedicato alla visita e trattamento delle patologie urgenti a bassa gravità, mentre il pronto soccorso è rivolto a persone che hanno bisogno di cure urgenti, perciò le urgenze dal codice giallo-arancione in su verranno dirottate al pronto soccorso di Sanremo o di Imperia” - conclude l’Asl1.