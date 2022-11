Imperia: gli studenti in piazza per chiedere i loro diritti, tra gli slogan "Governo Meloni servo dei padroni" (Foto e video)

Sono scesi in piazza questa mattina a Imperia, gli studenti della nostra provincia. Il ritrovo è stato, come spesso capita in occasione di manifestazioni come quella odierna, nella piccola piazza Calvi a Oneglia, per poi estendere il corteo al resto della città fino a piazza della Vittoria.

Gli studenti sono in piazza per rivendicare il loro futuro e chiedere a gran voce, in occasione della giornata nazionale dedicata ai diritti, un'istruzione pubblica e gratuita che prenda in seria considerazione il diritto alla salute mentale, fortemente minacciato dal periodo pandemico. Gli studenti imperiesi hanno alternato temi nazionali ad altri locali, per i quali chiedono risposte dalla politica, con molti slogan anche contro il Governo di Giorgia Meloni.

“Chiediamo a gran voce il nostro fondamentale diritto alla socialità e alla presenza di spazi adeguati – dicono gli studenti - che ci consentano di svolgere le assemblee d’istituto, in quanto, seppur sia vero che la scuola sia un posto di apprendimento e studio, è anche un posto di crescita personale, la quale non ci può essere senza periodi di svago e di gioco”. Tra i canti dei ragazzi non è mancata nemmeno 'Bella Ciao'.

I manifestanti chiedono anche un trasporto pubblico adeguato alle esigenze degli studenti e delle studentesse: “Siamo qui – terminano - perché è il solo modo che possediamo per liberarci da questa realtà paludosa nella quale ci siamo impantanati, facendo sentire la nostra voce”.