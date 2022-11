Un album tributo di John Falko al poeta oscuro del rock Mark Lanegan, ex leader Screaming Trees

Dalla prima formazione dei Lythium, (band che partecipò al festival di Sanremo 2000) alla ormai ventennale esperienza musicale,John Falko, pubblica, un album tributo alla memoria del compianto poeta oscuro.

Per chi avesse ascoltato qualche brano, presente nella discografia de l’autore genovese, non resterà sicuramente sorpreso della scelta, in quanto le influenze di Mark Lanegan sono prepotentemente presenti nei suoi brani. Probabilmente è proprio per questo motivo, che il 25 novembre 2022 , giorno del compleanno dello scomparso cantautore statunitense, avverrà la pubblicazione di Wedding Dress, album contenente 9 brani, tratti dalla discografia ufficiale, dell’ex leader degli Screaming Trees.

"Abbiamo eseguito e rivisitato i brani secondo il nostro stile, ci racconta l’autore genovese, ciò è avvenuto nel lontano 2015, quando ho fatto uno stop forzato per problemi di salute. Ho coinvolto alcuni membri della mia band, in una full immersion di brani di Mark lanegan, per rieseguirli in quella chiave in cui secondo noi ,la nostra vita e la sua musica potessero appartenere ad un’anima univoca. Quel periodo, ci viene descritto proprio dall’esecutore ,come una terapia, la via verso la tentata guarigione, la raison d’etre.

Il titolo dell’album, Wedding Dress, è stato scelto proprio come riferimento, ad una delle canzoni più famose della carriera solista del rocker americano, all’interno, sono contenute canzoni prettamente riferite a quel periodo. Il lavoro sarà presente sugli store digitali e piattaforme di streaming.

John Falko ci rivela, che quelle incisioni fanno parte di lui e che non ha mai voluto condividerle, al di fuori della sala d'incisione .Dopo aver appreso della morte di Mark Lanegan decide di pubblicarle perchè per lui è più importante, condividere, un omaggio al poeta oscuro, che la sua paura di ricordare quel periodo tanto difficile.

