Sanremo: Bistrot Cavour sold out per serata Bagna Cauda. Aperte prenotazioni per serate dedicata ai funghi.

È iniziata nel migliore dei modi e con grande successo la nuova avventura del “Bistrot Cavour”. Il programma i “Giovedì Degustazione” che propone cene a 4 mani con la chef Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga, ha già registrato il tutto esaurito per la serata Bagna Cauda in programma domani sera. Quattro serate, che rappresentano un’occasione per uscire, scoprire un locale nuovo e moderno, che offre una cucina tradizionale e raffinata e nello stesso tempo sentirsi coccolati come ospiti speciali.

Il ricco calendario di appuntamenti per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana prosegue giovedì 24 novembre con una serata dedicata ai funghi.

Questo il menù della seconda serata:

Per iniziare

Fonduta di Parmigiano con funghi di bosco e tuorlo impanato e fritto

Cipolla cotta nel sale ripiena di Salsiccia e Funghi

Focaccia calda con lardo e miele millefiori di giugno di Pietrabruna

Birra artigianale abbinata Montefollia, birra aromatizzata alle foglie di ulivo taggiasco- Birrificio Nadir

Piatto Principale

Fagottino di farina di castagne con ripieno di Porcini su crema allo zafferano di Triora

Birra artigianale abbinata Porta Bugiarda, Barrique (12 mesi in Barrique ex Barbera)

Dolce: Il nostro Budino al miele e cardamomo

Birra artigianale abbinata calice di Birra SRHC (Sanremo Hard Christmas - Limited Edition)

Caffè Costadoro e Cantucci

Birra extra in degustazione € 4

40 posti disponibili

Prezzo a persona 35 euro

Per info e prenotazioni 0184.1916849

Bistrot Cavour si trova a Sanremo in via Cavour n.19

Questi i prossimi appuntamenti per gustare prodotti e piatti deliziosi, che tutto il mondo ci invidia:

• giovedì 1 dicembre la Zucca di Rocchetta di Cengio

• giovedì 15 dicembre Il Tartufo