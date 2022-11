Imperia: ricamo a maglia, sabato e domenica una mostra organizzata da Aifo per beneficenza

L’Aifo di Imperia organizza una mostra con vendita degli splendidi lavori di ricamo e a maglia, fatti con passione dalle volontarie del laboratorio in occasione della festa di Cristo Re.

L’appuntamento è per sabato e domenica prossimi, dalle 15 alle 19 nella prima giornata e dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 nella seconda, al salone parrocchiale di via Trento 11.

“L'entusiasmo e la passione delle volontarie del laboratorio Aifo – evidenziano gli organizzatori - sono pari all'entusiasmo e determinazione degli operatori sanitari che lottano a Cabo Delgado, una delle aree più povere del Mozambico, per aiutare le mamme a partorire in sicurezza nell'ospedale di Montepuez e seguire i piccoli nei loro primi 1.000 giorni di vita. E' una grande sfida alla denutrizione e alla malnutrizione in un'area bellissima per la natura, ma devastata da guerriglia e tanta violenza per lo sfruttamento, non certo da parte dei mozambicani, del gas scoperto nel mare antistante e dei rubini”.