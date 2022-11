Diano Castello: sabato terzo appuntamento con la rassegna teatrale “Autunno/Inverno”

Sabato terzo appuntamento per “Autunno/Inverno”, la rassegna teatrale organizzata dal comitato provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, giunta ormai alla terza edizione. Un ricco cartellone dedicato al teatro amatoriale locale.

Una serata all'insegna dell'allegria e non solo con la compagnia Il teatro dell'Albero e la commedia brillante “Bugiardi”, di Alan Ayckbourn per la regia di Dalila Cozzolino.