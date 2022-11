Imperia: venerdì manifestazione studentesca in piazza Calvi, "Lo facciamo per il nostro futuro"

Venerdì 18 novembre manifestazione studentesca a Imperia. Alle 9 la 'Rete degli Studenti Medi' protesterà in piazza Calvi.

"Saremo in piazza per il nostro futuro, per chiedere a gran voce, in occasione della giornata nazionale dedicata ai nostri diritti, un'istruzione pubblica e gratuita che prenda in seria considerazione il nostro diritto alla salute mentale, fortemente minacciato dal periodo pandemico" - sottolineano i promotori della manifestazione.

"Saremo in piazza per chiede a gran voce il nostro fondamentale diritto alla socialità e alla presenza di spazi adeguati che ci consentano di svolgere le assemblee d’istituto, in quanto, seppur sia vero che la scuola sia un posto di apprendimento e studio, è anche un posto di crescita personale, la quale non ci può essere senza periodi di svago e di gioco. Saremo in piazza infine per chiedere un trasporto pubblico adeguato alle esigenze degli studenti e delle studentesse. Saremo in piazza perché è il solo modo che possediamo per liberarci da questa realtà paludosa nella quale ci siamo impantanati, facendo sentire la nostra voce. Che la scuola riparta dagli studenti e dalle studentesse!" - concludono gli studenti.