Speciale weekend: Urban Downhill, Festival Internazionale di Christian Music, rassegna di teatro amatoriale, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Nonostante il mese di novembre sia tra i più scarni in tema di manifestazioni, questo fine settimana spiccano comunque alcuni appuntamenti da non perdere: l’incontro con il generale Figliuolo, lo svolgimento della Urban Downhill 2022, il Festival Internazionale di Christian Music ‘Jubilmusic 2022’ e la due giorni dedicata agli appassionati degli sport motoristici ed ai collezionisti di veicoli storici del comprensorio intemelio e non solo.

Uno tra i più attesi è quello con il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo che si terrà domani (domenica) alle 16.30 al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Una personalità che è entrata nei cuori degli italiani come simbolo di rigore, professionalità e abnegazione al servizio verso la collettività. Racconterà la sua esperienza umana e professionale con l’opera: “Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande” (Rizzoli). L’incontro sarà impreziosito dalle note della chitarra classica del maestro Diego Campagna. L’ingresso a teatro è libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

“Gli alpini amano la propria terra e la propria gente, sono seri ma non seriosi, si aiutano a vicenda, sanno che la fatica fa parte del mestiere. Neppure la lunga marcia in salita contro il Covid li ha spaventati” (dalla presentazione dell’opera).

Dalla suggestiva partenza nei pressi del Santuario della Madonna della Costa di Sanremo, per attraversare i ripidi e intricati vicoli della Pigna e arrivare in piazza Muccioli: è questo il percorso della Urban Downhill 2022, lo spettacolo della velocità delle mountain bike che negli anni è diventato un must del calendario manifestazioni del Comune matuziano. Nata come evento collaterale del ‘Giro d’Italia’, la gara ha subito riscosso un grande successo attirando ciclisti del luogo e da tutta Italia, ma anche specialisti d’oltralpe e d’oltreoceano. All’edizione 2022 partecipano atleti provenienti, ad esempio, da Francia, Svizzera, Polonia, Cecoslovacchia. Dopo le qualifiche la partenza della prima manche è prevista alle 18 dal piazzale della ‘Madonna della Costa’ e si dipanerà per i ripidi ed intricati ‘Carrugi’ della ‘Pigna", con arrivo in Piazza Cassini.

Gli Amici delle Auto e Moto d'Epoca di Camporosso rinnovano il classico appuntamento autunnale a tutti gli appassionati degli sport motoristici ed ai collezionisti di veicoli storici del comprensorio intemelio e non solo. Come per l'edizione precedente, la manifestazione si articolerà su due giornate e precisamente sabato 12 novembre 2022 a Camporosso e domenica 13 novembre 2022 a Dolceacqua. La giornata di oggi prevede presso il Centro polivalente ‘G. Falcone’ una ricca esposizione di vetture storiche, da competizione, di vespe storiche e molto altro, una mostra fotografica a tema ed una esposizione di quadri a tema motoristico. A partire dalle 16.00 circa si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio ‘Martino Finotto 2022’, dedicato al mai dimenticato pilota gentleman nato a Camporosso nel 1933 e scomparso nel 2014. Alla cerimonia, che sarà condotta dal noto giornalista Renato Ronco, è prevista la partecipazione e l'intervento di personalità del motorsport internazionale. Il programma della domenica prevede, a partire dalla prima mattina, il nuovo raduno di auto e moto d'epoca a Dolceacqua in piazza Mauro, da dove partirà il giro turistico attraverso Dolceacqua in direzione Apricale, Bajardo, Passo Ghimbegna, San Romolo, Perinaldo, Vallecrosia e ritorno a Dolceacqua.



Con il titolo ‘We need You’ (Abbiamo bisogno di te) è in corso di svolgimento a Sanremo l’edizione 2022 di Jubilmusic, manifestazione che nelle 15 edizioni precedenti ha portato artisti e testimoni provenienti da tutto il mondo sui prestigiosi palchi sanremesi. In uno stile che richiama quello delle Giornate Mondiali della Gioventù, il programma di Jubilmusic 2022 prosegue questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò con il Festival Internazionale di Christian Music, al quale parteciperanno artisti del panorama internazionale.

Per la 3ª edizione della rassegna della Fita ‘Autunno/Inverno’ dedicata al teatro amatoriale imperiese, sul palco del teatro Concordia di Diano Castello va in scena questa sera una commedia della ‘Compagnia Stabile città di Sanremo’ dal titolo ‘Tütu in Famija’. Mentre domani ad Imperia presso l’Oratorio di San Pietro protagonista sarà la Compagnia Corale di Imperia nell’ambito della rassegna ‘Aspettando il Centenario’. Sempre domani ma nella ex Chiesa Anglicana di Bordighera la giornalista e scrittrice Lilia De Apollonia presenta il suo ultimo libro ‘La regina, la filantropa e l’Imperatrice’.

Per i più nottambuli segnaliamo una singolare iniziativa: quella in programma questa sera sul prato di San Romolo, frazione sulle alture di Sanremo, dove l’associazione Stellaria propone appunto alcune osservazioni guidate per osservare Giove, Saturno, Marte e il lontano pianeta Urano a pochi giorni dalla sua opposizione.



