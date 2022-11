Sanremo: “Scritto e mangiato”: successo anche per la serata dedicata a Marco Damele e la Cipolla Egiziana. (Fotogallery)

L’Osteria di via Peri in collaborazione con l’associazione Ristoranti della Tavolozza propone “Scritto e Mangiato: tutti insieme con l'autore”, una serie di incontri per unire due piaceri, quello di leggere e quello di mangiare. Un’occasione unica per visitare i caruggi della vecchia Poggio, parlare e cenare, gustando un menù d’autore insieme a chi ha scritto il libro che abbiamo già letto o che stiamo per leggere.

Un momento conviviale, che vuole andare oltre la rituale presentazione in libreria e che offre un momento di riflessione sui temi della natura e della sostenibilità ambientale.

Ieri sera in occasione della presentazione del libro di Marco Damele e l’esposizione dei suoi erbari, l’Osteria ha proposto un delizioso menù vegetariano interamente dedicato alla Cipolla Egiziana. Dall’antipasto al dolce, piatti prelibati e originali preparati dallo chef Alessandro Mino, che sono stati molto apprezzati dai partecipanti alla serata.

Questo il menù della serata

· Aperitivo di benvenuto e antipasto

· Risotto al Rossese di Dolceacqua, Cipolla egiziana e Porcini

· Farfalle con crema di zucca e Cipolla egiziana

· Budino al cioccolato bianco con Cipolla egiziana e frutti di bosco

Il programma prevede inoltre un terzo ed ultimo incontro venerdì 25 novembre con il libro “La staffetta di cucina Ciocheciò” presentato dal giornalista Claudio Porchia.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 324.8330018. (possibile anche la prenotazione tramite whatsapp)