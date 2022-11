La val Nervia ospita il “1° Raduno dei Doria” con auto e moto d’epoca e il Premio Martino Finotto 2022 (Foto)

Oggi e domani nella val Nervia verranno organizzati il “1° Raduno dei Doria” con auto e moto d’epoca e il Premio Martino Finotto 2022. La manifestazione, organizzata dagli Amici delle Auto e Moto d'Epoca di Camporosso in collaborazione con gli Amici della Scuderia delle Palme, si articolerà su due giornate: sabato a Camporosso e domenica a Dolceacqua.

La giornata di oggi, secondo il programma, prevede a partire dalle 14.30, presso il Centro polivalente "G. Falcone" in località Bigauda, all'esterno della struttura, un’esposizione di veicoli storici, da competizione, di vespe storiche e molto altro. All'interno della stessa struttura, invece, si potranno ammirare una mostra fotografica a tema ed un’esposizione di quadri a tema motoristico. A partire dalle 16 circa, si svolgerà nella sala conferenze, la cerimonia di consegna del “Premio Martino Finotto 2022", dedicato all'indimenticato pilota gentleman nato a Camporosso nel 1933 e scomparso nel 2014. Anche quest'anno, oltre al premio principale che verrà assegnato ad un ex pilota non professionista, verranno assegnati altri premi speciali a giovani piloti particolarmente meritevoli. Alla cerimonia, che sarà condotta dal giornalista Renato Ronco, è prevista la partecipazione e l'intervento di personalità del motorsport nazionale ed internazionale. Un aperitivo offerto dall'organizzazione concluderà la giornata.

Domenica, invece, a partire dalle 8 vi sarà il "1° Raduno Dei Doria” con auto e moto d'epoca in piazza Mauro a Dolceacqua, da dove partirà, alle 10.30, il giro turistico, con sfilata di eleganza, attraverso il Borgo dei Doria e poi proseguirà in direzione di Apricale, Bajardo, Passo Ghimbegna, San Romolo, Perinaldo e Vallecrosia con ritorno al Borgo dei Doria per l’esposizione dei veicoli e il pranzo presso il ristorante L'Osteria di Caterina. Seguiranno la premiazione, i saluti e i ringraziamenti.