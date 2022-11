Le scuole di Cervo aderiscono a Libriamoci, "Chi legge è armato di idee contro le ingiustizie"

A Cervo, dal 14 al 18 novembre, la Scuola Primaria “A. Ferrari” e dell’infanzia “Ester Siccardi” saranno protagoniste di Libriamoci 2022: Giornate di lettura nelle scuole. Si tratta di una campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.

"Libriamoci si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, e invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta per stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. - spiegano dal Comune di Cervo - Quest’anno la campagna ha scelto la frase Se leggi sei forte! come tema istituzionale 2022. Leggere dischiude mondi, dà strumenti, consente di ampliare la mente e gli orizzonti, ma è anche, insieme a tutto questo, un rifugio, una fonte di energia e forza nei momenti di debolezza, nelle avversità. Chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze, prove, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire. I lettori non restano mai senza parole: che si tratti di aver sempre pronta la frase giusta al momento giusto, di esprimere le proprie idee con parole adeguate, di controbattere con parole appropriate a offese o violenze, o di sapere dove cercare le risposte alle proprie domande. Se leggi sei forte! riflette questi aspetti: la lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente liberi".

Il Comune di Cervo, da tempo Città che legge e promotore del Patto per la lettura siglato nel 2020, aderisce all’iniziativa dal 2017. Anche per Libriamoci 2022 proporrà giornate di attività con gli alunni, tra letture e incontri con la presenza dell’asinella Margherita, mascotte del borgo, che porterà i libri a scuola.

Questo il programma:

14 novembre - Elisabetta Dami con la presenza di Geronimo Stilton: sulle ali di Geronimo Stilton (attività per gli alunni di III e IV)

(attività per gli alunni di III e IV) 15 novembre – Patrizia Massano: “Il viaggio di Patty” (attività per gli alunni di I e II)

16 novembre – Giuseppina Gulli: “Con altri occhi...Gli animali raccontano tra fantasia e realtà” (attività per gli alunni di IV e V)

18 novembre –Flavia Ballini “La foresta è piena di amici” e Marija Markovic “Katy-Kat missione riciclo” letture alla scuola dell’infanzia con Jacopo Damonte e Marco Mandrioli (volontari del Servizio Civile).

"Agli incontri con gli autori seguiranno attività in classe legate ai libri letti, che saranno regalati alla scuola" - ricordano dal Comune.