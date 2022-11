Imperia: domenica prossima all'oratorio di San Pietro il concerto corale per 'Aspettando il Centenario'

Domenica prossima alle 15, all’oratorio di San Pietro di Imperia Porto Maurizio, si terrà un concerto di canto corale nell'ambito di ‘Aspettando il Centenario’. Il concerto vedrà la partecipazione della Compagnia Corale di Imperia e del coro francese Art et Terre di Le Rouret di Grasse.

La Compagnia Corale di Imperia, nata nel 1989 per diffondere il canto corale senza pregiudizi di stile, epoca e genere, ha al suo attivo centinaia di concerti svolti sia sul territorio nazionale sia all’estero, in particolare in Francia, realizzando anche numerosi scambi con altri gruppi corali. Coro, elettivamente polifonico a cappella, ha tuttavia collaborato anche con diversi solisti, gruppi strumentali e compositori della città. La Compagnia Corale di Imperia ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale di Draguignan del 2010, é stata invitata al Festival Internazionale della Provenza nel 2015 e nel 2018. Al momento sta lavorando allo studio dei canti della tradizione popolare di Imperia di cui ha curato una originale versione corale. Direttore artistico: Vittoria Bessone.

L’ Associazione Art e terre di Le Rouret, villaggio vicino a Grasse é stata creata il 22 dicembre del 1998. Le due attività principali dell’associazione sono: canto corale e rappresentazioni teatrali. Art e terre organizza ed esegue eventi artistici per scopi culturali. Attiva stages/corsi per adulti e ragazzi orientati anche alla creazione e realizzazioni di scambi culturali con altre realtà sia francesi sia estere. Da sempre collabora con enti od organismi sia privati sia pubblici che ne sostengono e condividono gli obiettivi culturali e umanitari. Direttore artistico: Lydie Odetti.