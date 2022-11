Sanremo: la lotta di Riccardo contro l'osteosarcoma, raccolta fondi per il 21enne

"Questo è un appello per unirvi a questa iniziativa e poter aiutare un giovane ragazzo di 23 anni di Sanremo che si chiama Riccardo Battista che è stato colpito da una forma tumorale molto aggressiva che si chiama osteosarcoma che ha provato a combatterla con i vari protocolli esistenti in Italia, chemioterapia, radioterapia, e addirittura all amputazione di una gamba, senza però risultati positivi, ma che invece potrebbe essere curato attraverso una terapia innovativa sperimentale che esiste in America, quello che io vorrei che Riccardo possa partire subito con urgenza per iniziare questa terapia, che è la sua possibilità di guarigione, e proprio per questo è stata attivata una raccolta fondi su diverse piattaforme - questo il messaggio che accompagna la campagna di raccolta fondi riproposta in queste ore - Quindi quello che vi chiedo è di unirvi a questa iniziativa donando quello che potete o diffondendo questo messaggio. Basta davvero poco per aiutarlo tantissimo".