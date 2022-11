Imperia, certificati falsi per patenti e porto d'armi 'facili': i 12 imputati rinviati a giudizio dal gup

Rinviati a giudizio tutti e 12 gli imputati coinvolti nell’inchiesta della procura di Imperia sui presunti certificati falsi per il rilascio di patenti e porto d’armi. Lo ha deciso il gup, Anna Bonsignorio, che ha disposto l’inizio del dibattimento il 12 maggio dinanzi al giudice monocratico Marta Maria Bossi.



Alla sbarra ci sono 12 imputati: i medici Francesco Mastroianni, accusato di falso ideologico e Luigi Garibbo, Davide Campagna, Vincenzo Zinghini, Rita Vio e Dario Esposito, titolari di autoscuole e agenzie di pratiche auto, e Rinaldo Oliva, Giovanni Emilio Rovea, Raffaele Degola, Maurizio Russo, Filippo Ramoino e Antonino Milana ritenuti dalla Procura di Imperia i beneficiari dei certificati falsi. Un altro imputato, il medico Leodino Guadagno, si trova già a processo e per lui la prossima udienza si terrá a settembre. Con ogni probabilità i due tronconi processuali verranno riuniti. Nella scorsa udienza, tenutasi nel novembre 2021, alcuni difensori chiesero al gup un rinvio volto all'attesa della piena entrata in vigore della riforma 'Cartabia' ossia sul processo penale.



All’esito della riforma però questo tipo di reato non prevede la messa alla prova quindi gli imputati sovrano affrontare il processo. Stando all’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, automobilisti e cacciatori potevano effettuare, attraverso le presunte complicità dei due professionisti, su visite 'lampo'. Dietro il compenso di 50 euro le visite mediche non venivano approfondite scongiurando eventuali impedimenti per il rilascio dei certificati.



Per la Procura, Mastroianni, difeso dall’avvocato Carlo Fossati, deve rispondere di aver trasmesso al ministero dei Trasporti le attestazioni di idoneità psicofisica per decine di automobilisti con la complicità dei titolari delle varie agenzie. Guadagno, difeso dal legale Marco Bosio, invece, è accusato di avere consegnato a Mastroianni certificati in bianco, da lui pre-firmati e precedentemente timbrati, che attestavano l’idoneità psicofisica per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi. Mastroianni li avrebbe poi compilati e consegnati, sempre dietro compenso di 50 euro a documento. I reati contestati sono a rischio prescrizione.