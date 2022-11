Riviera Trasporti cerca autisti d'autobus a tempo indeterminato dotati di Patente D e in possesso di CQC

La Riviera Trasporti ricerca personale dotato di Patente D e in possesso di CQC (carta di qualificazione del conducente). Si tratta di una figura professionale di ‘collaboratore di esercizio’ destinata a diventare, in via definitiva, autista di autobus. Il contratto di assunzione sarà a tempo indeterminato, con patto di prova.

Ogni comunicazione relativa è reperibile sul sito www.rivieratrasporti.it sezione ‘società trasparente’ – ‘bandi di concorso’ – ‘avviso di selezione n. 1/22 operatore di esercizio’. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10.00 del giorno 14 novembre 2022. Le prove si svolgeranno in data 17 novembre 2022 a partire dalle ore 09.00 presso la sede amministrativa in Imperia. I primi tre candidati saranno subito assunti a tempo indeterminato con destinazione lavorativa deposito di Ormea oppure Pieve di Teco.