Sanremo: scontro tra tre auto in una traversa di via Padre Semeria, mezzi distrutti ma tre feriti lievi (Foto)

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente sulla cui dinamica dovranno svolgere gli approfondimenti gli agenti della Polizia Municipale, avvenuto intorno a mezzogiorno in una traversa di via Padre Semeria a Sanremo.

Tre le auto coinvolte e altrettanti i feriti, tutti portati in ospedale con lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia a provocare lo slittamento di due auto, una Panda e una 600, che stavano scendendo sulla stradina e che si sono trovate di fronte un’altra Panda.

L’impatto è stato violento e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, per una donna che non riusciva a uscire dall’abitacolo. Per fortuna, nonostante i gravi danni alle auto, i feriti sono lievi. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.