Sanremo: non voleva pagare il conto e aggredisce il barista, 38enne di Varese arrestato dai Carabinieri

Aveva aggredito un barista perchè non voleva pagare il conto e i Carabinieri lo hanno arrestato. Si tratta di un 38enne italiano residente in provincia di Varese e ricercato da alcune settimane in tutta Italia, sul quale gravava una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato rintracciato nelle prime ore di oggi dai militari di Sanremo nei pressi del Casinò ed è ritenuto responsabile, in concorso con un altro coetaneo sempre del varesotto, di avere aggredito un barista, rompendogli il naso ed uno zigomo, perché non voleva saldare il conto delle bevande appena consumate.