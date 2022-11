Sanremo: presentato l'8° Festival Chitarristico Internazionale', manca il concorso ma la musica vincerà ancora (Video)

E’ stata presentata questa mattina, in Comune a Sanremo, l’8a edizione del Festival Chitarristico Internazionale, che si svolgerà dal 17 al 20 novembre prossimi al Teatro dell’Opera del Casinò con l’omaggio a Vittorio Centanaro.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 17 novembre alle 20,45 con Diego Campagna (insieme alla Sinfonica) che è anche direttore artistico della manifestazione. Venerdì 18 toccherà all’orchestra Sinfonica di Sanremo che, alle 18, vedrà esibirsi Elia Portarena e Nicolò Spera.

Sabato 19, dalle 21, Martìn Madrigal e Fabio Montomoli si esibiranno con la Sinfonica di Sanremo diretta da Natanael Espinoza mentre domenica alle 17 sarà la volta del Quartetto di chitarra del Conservatorio ‘Franco Vittadini di Pavia (Alessandro Cesare, Alessandro Di Caccamo, Francesca Laforenza, Lushu Zheng). Quindi Ciro Carbone proporrà un ‘Omaggio alla Canzone Napoletana’ e Roberto Fabbri con ‘Un'avventura, Fabbri suona Battisti’.

Anche quest’anno il Festival sarà in tono ridotto, in funzione dei problemi di portare artisti dal mondo, in particolare dall’Asia e anche per questioni economiche, che non consentono all’organizzazione di proporre i premi per gli eventuali partecipanti al concorso. Prima del Covid il budget era circa tre volte superiore a quello attuale e solisti importanti che sono già venuti a suonare a Sanremo, hanno cachet elevati oltre l’ospitalità totale.

“Il Festival prima del Covid, quando prevedeva anche il concorso, costava circa 35mila euro, praticamente la metà di quanto sarebbe costato”: sono le parole del direttore artistico, Diego Campagna. “Ma è importante andare avanti – prosegue – per promuovere la cultura, la musica e anche nicchie di questo genere, che possono generare denaro come viene fatto in tutto il mondo. Facciamo dei sacrifici ancora quest’anno, con l’auspicio di poter tornare ai fasti del passato”.

“Anche l’Amministrazione – ha detto l’Assessore Faraldi – spera di poter tornare al ‘Festival di Chitarra’ degli anni scorsi e ringrazio Diego Campagna per quanto sta facendo. Ovviamente, per il prossimo anno cercheremo di aiutare quelle manifestazioni che possano avere un ritorno per la città e il Casinò. Stringiamo i denti insieme e lavoriamo a questa edizione pensando già a quella futura”.

“È un Festival ormai famoso in tutto il mondo – ha dichiarato Diego Campagna, Direttore artistico della manifestazione – per l’importanza degli artisti che negli anni hanno partecipato, per la città e per il teatro del Casinò. Avremo un programma straordinario, con moltissimi artisti di straordinaria qualità, con giovani estremamente promettenti e con la partecipazione a tutto tondo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ringrazio per la disponibilità. Non credo esista al mondo un altro Festival di chitarra classica che preveda la partecipazione dell’Orchestra. L’edizione 2022 del Sanremo International Guitar Festival è dedicata a Vittorio Centanaro, famoso chitarrista genovese, i cui famigliari saranno presenti ai concerti”.



“Abbiamo bisogno di bellezza e di cose belle – ha spiegato Silvana Ormea, Assessore alla cultura del Comune di Sanremo – l’arte dei grandi interpreti di chitarra classica che verranno a Sanremo grazie a Diego Campagna è ciò che ci serve in momenti come questo”.



“L’Orchestra Sinfonica - ha dichiarato Federico Carion, consigliere dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo - è molto felice di poter contribuire a questo evento e di aver iniziato già dalla scorsa estate una fattiva collaborazione con il Maestro Campagna, in occasione degli eventi all’Auditorium Franco Alfano”.



“Come Orchestra - ha spiegato Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo - abbiamo la fortuna di dovere e di poter offrire una proposta artistica di alto livello e anche il dovere di svolgere il ruolo di collante sociale, unendoci a situazioni 'locali' e ad eventi internazionali che si svolgono a Sanremo come questo. Con Campagna abbiamo iniziato un percorso che ha un carattere sociale perché ha anche l’obiettivo di coinvolgere i giovani”.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione di quelli in cui è presente l'Orchestra Sinfonica di Sanremo.