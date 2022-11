Liguria: le 11 stelle Michelin per il 2023

Con l’uscita della guida più attesa e temuta, la “rossa” Michelin, si conferma che il mondo della critica gastronomica non si ferma e prosegue anche se in un contesto quello della ristorazione che rimane molto complicato e difficile.

In Italia brillano le stelle, con ben 33 nuovi riconoscimenti, (fra questi non c’è nessuna donna), ben due vanno nel Ponente Ligure, segnatamente a Ventimiglia con Enrico Marmo dei Balzi Rossi di Ventimiglia e Casa buono dello chef Antonio Buono. Da segnalare l'uscita di Claudio a Bergeggi e il ritorno dello chef Mauro Ricciardi del ristorante Tamerici di Ameglia.

Anche per il 2023 la Liguria si conferma esclusa dal circuito dei due e tre stelle.

Queste le stelle Michelin liguri riconfermate:

1. Ivan Maniago; chef patron del ristorante neo-stellato MICHELIN Impronta D’Acqua con illustri trascorsi formativi ed una naturale propensione verso “nuove tecniche al servizio di piatti audaci e riflessivi”.

2. Giorgio Pignaroli del Nove di Alassi, le sue creazioni sono espressione di una connessione con il territorio ligure, degli stretti rapporti con i produttori locali e di un’ispirazione che viene dal mare e dall’entroterra. Il tutto contaminato dalle sue grandi passioni, tra cui la Francia, sfruttando magistralmente per frutta e ortaggi l’azienda agricola di Villa della Pergola.

3. Rivive la Locanda al mare Tamerici su Ameglia con il ritorno di chef Ricciardi, che propone la sua cucina mediterranea dove qualità, pulizia di sapori e precisione tecnica portano in tavola le migliori rappresentazioni del pescato (e non solo) locale. Negli accoglienti ambienti rinnovati, con un ottimo servizio capitanato dalla brava maître-sommelier, sarete cullati dalla brezza marina - se accomodati nel giardino – proveniente dal mare a pochi passi. Buona selezione enoica, in divenire. Bentornato Mauro!

4. The Cook da Cavo, Genova, dello chef Ivano Ricchebono che ha conquistato la stella nel 2019 si trova nel centro di Genova e propone piatti del territorio e con pescato del giorno. Si trova a Genova in vico Falamonica n. 9 Genova

5. Orto by Jorg Giubbani di Moneglia (GE) di un giovane chef ligure che grazie ad importanti esperienze professionali ha maturato un pensiero sulla cucina che vuol essere in primis narrazione della regione. La sua proposta gastronomica ha il privilegio di basarsi su grandi materie prime e, come recita il nome, sull’orto privato che circonda la struttura, seguendo il filo conduttore della tradizione con i suoi ingredienti e i suoi sapori, assecondando il ritmo della stagionalità e la creatività dello chef.

6. San Giorgio di Genova. è l’emblema di una ristorazione di qualità da oltre 20 anni: in questa bella sede esprime tutto il suo spirito coinvolgente grazie alla solida gestione dei fratelli Scala. Il giovane chef - ora al comando - propone la Liguria con accenti attuali, sebbene non rinunci ad attingere al cuore della tradizione regionale proponendo cappon magro, gamberi viola di Santa Margherita, pescato locale, a cui aggiunge il suo estro personale.

7. Ristorante Sarri Imperia: lo chef Andrea Sarri propone una cucina che rappresenta un giusto equilibrio fra innovazione gourmet e tradizione del territorio, con un menù a chilometro zero con verdure, ortaggi e olio provenienti dall’azienda agricola di famiglia con il profumo del mare di un incantevole borgo di pescatori. Si trova in lungomare C. Colombo 108 a Imperia

8. Il ristorante il Vescovado a Noli (SV) in un locale del Quattrocento, con una splendida vista sul mare, lo chef Giuseppe Ricchebuono propone una cucina fatta di innovazione e tradizione, con pesce locale fresco e prodotti dell’entroterra. Si trova in piazzale Rosselli – Lungomare Marconi a Noli

9. Paolo e Barbara a Sanremo (IM): da 32 anni stella della ristorazione sanremese, lo chef Paolo Masieri, che sta lasciando il timone della cucina al figlio, ama definirsi un “cuoco contadino”, perché coltiva personalmente in val Nervia e nella vicina Ospedaletti una parte dei prodotti utilizzati in cucina. Cucina di pesce con piatti creativi e della tradizione come il brandacujun o la zuppa di pesce passata tipica della Riviera di Ponente. Si trova in via Roma 47° Sanremo.