Lieve incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi in via Roma a Sanremo. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, che ha visto sfortunata protagonista una donna di 33 anni alla guida del suo scooter.

Per cause ancora in via d’accertamento è caduta, riportando lievi ferite e contusioni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Sanremo Soccorso e gli agenti della Polizia Municipale. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.

(Foto di Tonino Bonomo)